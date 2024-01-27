تعرف على موعد الحلقات الأخيرة من مسلسل حالة خاصة 9 و10

القاهرة - محمد ابراهيم - يترقب الجمهور عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل حالة خاصة، بطولة طه دسوقي وغادة عادل، لمعرفة ماذا ستفعل “أماني النجار” مع “نديم” بعدما اكتشفت تفاصيل جديدة عنه.

الحلقتين 9 و10 تعرف على موعد عرض مسلسل حالة خاصة

ويتم عرض مسلسل حالة خاصة الحلقتين 9 و10، حصريًا على منصة «watch it»، في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف ليل، وفي تمام الساعة 1 صباحا بتوقيت المملكة السعودية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 يناير 2024.

قصة مسلسل “حالة خاصة”



تدور قصة مسلسل "حالة خاصة" حوّل شاب مصاب بالتوحد، واسمه نديم أحمد أبو سريع، يريد تنفيذ وصايا والدته له، التي أوصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل.

ويلتحق "نديم" بأفراد مكتب أماني النجار التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، للتدريب والدخول في منافسة مع فريق من الشباب في حل القضايا، من أجل التعيين في المكتب ويصبح محاميًا مشهورًا.

مسلسل "حالة خاصة"



ويعد "حالة خاصة "مكون من 10 حلقات يناقش من خلاله قضية التوحد وهو من بطولة طه دسوقي ويعد العمل أول بطولة مطلقة له ويشاركه بطولة المسلسل النجمة غادة عادل،حسن أبو الروس وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.

آخر أعمال طه دسوقي السينمائية



وعُرض لـ طه مؤخرًا أكثر من عمل سينمائي منهم ڤوي ڤوي ڤوي، بطولة محمد فراج تأليف وإخراج عمر هلال، وشارك فيه نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم، وبيت الروبي، بطولة كريم عبدالعزيز وكان من تأليف محمد الدباح وإخراج بيتر ميمي، وضم كل من كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، وحقق العمل إيرادات عالية تجاوزت الـ 120 مليون جنيه، كما شارك دسوقي في فيلم المطاريد، بطولة أحمد حاتم، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي، وشارك فيه كل من تارا عماد، محمود الليثي، محمد محمود، محمود حافظ، محمود البزاوي وآخرين.