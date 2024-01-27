في ذكرى ميلاده.. تفاصيل تنبؤ هشام سليم بموعد وفاته

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل هشام سليم، الذي ظهرت موهبته الفنية منذ الصغر، وشارك في العديد من الأدوار التي أشاد بها الجمهور وأحبها، ليترك لنا تاريخ فني حافل بالأعمال المميزة.

تنبأ هشام سليم لوفاته





كشفت الفنانة نهال عنبر، في تصريحات تلفزيونية بعد وفاة الفنان هشام سليم، أنه تنبأ بوفاته في نفس اليوم والساعة التي رحل فيها، لافتة إلى أنه قال لأهله إنه سيرحل «يوم 22»، وبالفعل توفى الساعة العاشرة مساء يوم 22 سبتمبر، ولم تفسر أسرته كلماته إلا بعد وفاته.





بدايتة مسيرته الفنية

جاءت بدايته في فيلم "امبراطورية ميم" عام 1972، حيث كانت تجربته الأولى مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، حينها كان عمره 14 عاما، ثمعاد للوقوف أمامها مرة أخرى في عمله الثاني، وهو فيلم "أريد حلا" الذي تم إنتاجه عام 1975، وساهم في تغيير أحد قوانين الأحوالالشخصية.





تألق هشام سليم في تجربته السينمائية الثالثة عبر أحد أبرز الأفلام بتاريخ السينما المصرية، وهو "عودة الابن الضال" مع المخرج يوسف شاهين، وشارك العمل مع نجوم كبار أبرزهم محمود المليجي وشكري سرحان وماجدة الرومي وهدى سلطان.









أبرز أداور الفنان هشام سليم كانت في "ليالي الحلمية" و"أرابيسك" و"الرايا البيضا" و"امرأة من زمن الحب" ليختم مشواره بمسلسل "هجمة مرتدة".





آخر أعمال هشام سليم





يذكر أن هشام سليم شارك في مسلسل هجمة مرتدة الذي عُرض عام 2021، بطولة الفنان أحمد عز، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقتها،وتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث يخوض سيف ودينا سلسلة من العمليات السرية التي تهدف كشف المؤامراتوالمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة بالعالم.

شارك في بطولة مسلسل هجمة مرتدة، مجموعة من أبرز الفنانين منهم: أحمد عز، هندي صبري، هشام سليم، ماجدة زكي، أحمد فؤادسليم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.





وفاة الفنان هشام سليم

توفي الفنان هشام سليم، صباح الخميس 22 سبتمبر عام 2022، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز الـ 64 عاما.

