"عودا حميدا الباتشينو العرب".. إشادات واسعة لـ أحمد السقا بعد عرض أولى حلقات "جولة أخيرة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يعيش النجم أحمد السقا حالة من النشاط والنجاح الفني، حيث عاد من جديد إلى ملعبه المفضل الدراما ليكون بمثابة عودا حميدًا له، حيث عرض أول ثلاث حلقات من مسلسله الجديد "جولة أخيرة".

واستقبل الجمهور العمل بترحاب شديد وأثار إعجاب شريحة كبيرة من الجمهور، وخاصة أن العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن وهو ملعب السقا المفضل.

جولة أخيرة

ردود الأفعال على مسلسل "جولة أخيرة":

مما دفع الجمهور يطلق هاشتاج "عودا حميدا الباتشينو العرب"، في خطوة منهم لتهنئة أحمد السقا على العمل والبداية الموفقة له.

وكانت من أبرز ردود الأفعال على العمل جاءت التالى:

_ السقا رجع يفكرنا بحاجات ياريت لو نرجع نشوف ربعها

_ عوده قويه جدا للنجم ‎أحمد السقا بجد عامل عظمه في مسلسل ‎جولة أخيرة وعامل دور مختلف تماما نجم عبقري بمعني الكلمة.

_ شجيع وتامبي شكلها هتبقي ملحمة

جولة أخيرة

تفاصيل مسلسل "جولة أخيرة"

ويعد جولة أخيرة من الأعمال القصيرة حيث يتألف من 9 حلقات فقط، وتم تصوير أحداث المسلسل في العاصمة اللبنانية بيروت في مطلع شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد سنة كاملة من التجهيزات والتحضيرات والتعاقد مع أبطال العمل.





تدور أحداث مسلسل جولة أخيرة، في إطار تشويقي اجتماعي، حول الدكتور يحيى والذي يجسد شخصيته النجم «أحمد السقا» الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته.

فريق عمل مسلسل "جولة أخيرة"

يضم مسلسل جولة أخيرة، كوكبة كبيرة من النجوم منهم أحمد السقا، أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، على صبحي، صفاء الطوخي، حنان سليمان، سحر رامي، الطفلة ملك فهمي، وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع»، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

ويذكر أن يخوض النجم أحمد السقا السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "العتاولة"، والذي يقوم حاليًا بتصوير مشاهده في محافظة الإسكندرية، بصحبة فريق العمل.

يضم مسلسل "العتاولة" عدد من الفنانين منهم: أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، نهى عابدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.