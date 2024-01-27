بـ "معلش".. تامر حسني وزاب ثروت يتصدران يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان تامر حسني في حصد نجاح فيديو كليب أغنيته الجديدة “معلش”، التي طرحها مؤخرًا مع مطرب الراب زاب ثروت.

فقد حققت فيديو كليب “معلش” لـ تامر حسني وزاب ثروت نجاحًا ضخمًا فور طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”، فقد حقق ما يقرب من 5 مليون مشاهدة في أقل من يومين من طرح الفيديو عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

تفاصيل أغنية “معلش”

أغنية "معلش" من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع مُعاذ، وماستر علي فتح الله ومهندس صوت جلال فهمي، ووجه تامر حسني رسالة أسفل الفيديو على “يوتيوب” قائلًا: "ناس كتير مننا من كتر اللي جواها مبتعرفش تتكلم مع حد ويمكن لو اتكلمت وفتحت قلبها للي بتثق فيه دلوقتي ممكن يذلك أو يعايرك بكل الوجع اللي حكيتهوله أو يجاملك عشان ما يجرحكش لإنه بيحبك بجد بس احيانا هتبقى عايز تعرف الحقيقه من غير مجامله ولا عواقب سلبيه بعد كده من حد يسمعك ميقاطعكش مهما اتكلمت سنين هيسمعك مش هيجاملك مش هيقلب عليك،، الحد ده انا عبرت عنه في الكليب واكيد كل حد فينا ليه الشخص اللي بتكتمل فيه الصفات دي. ياترى اللي هيسمع الاغنيه مين هييجي في باله ؟".



فكرة أغنية" معلش"

بفكرة بسيطة نجح تامر حسني في توصيل مغزي الأغنية من خلال مشهد واحد فقط، على غير المعتاد، من خلال تحدثه مع ذاته عن خيانة الأصدقاء وعدم وجودهم بشكل دائم في الحياة، وسرعان ما يكون الكوبليه الأخير عاطفي رومانسي لشخص ما لنتفاجئ أنه المرايا التي هى دومًا الصديق المقرب له الذي لا يمل من حديثه، وشارك تامر حسني في الكليب مؤدي الراب زاب ثروت.

كلمات أغنية "معلش"



"ولا عمرك اشتكيتي رغيي ولا مني بتصدعي 2x شكرًا تعبتك معايا تصبحي على خير يا مرايا معلش.. محدش فينا بيتعلم ببلاش أتجرح وأتعلم ولا أبقى ساذج وسط الناس ما بلاش تستنى أي حاجة من أي حد صاحبك بجد ميسيبكش لو الوقت شد ولا أقولك كويس أنه سابك أعرف قيمة غيابك العيار اللي ميقتلش يقويك ده إحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة آه معلش.. طولت عليكي في الكلام شوية تقلت عليكي عشان عارف انتي اللي باقية ليا دنيا وضاقت عليا مفضلش ليا غير الأغاني والمراية ديا والمراية ديا افضفض ليها وتسمعني تسمعني مفيش مكان في الكون يساعني يساعني كان نفسي أقول اللي جوايا وأقول لمين ده كله باعني كله باعني".