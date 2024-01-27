القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان إياد نصار في موسم رمضان المقبل 2024 من خلال مسلسل صلة رحم، بطولة الفنانة يسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد.

كواليس مسلسل صلة رحم رمضان 2024

ونشر المخرج تامر نادي عبر خاصية ستوري بحسابه على انستجرام، صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل صلة رحم، الذي بدأ تصويره في لبنان في مطلع شهر يناير، وجمع تلك الصور عدد من فريق عمل المسلسل.

أبطال مسلسل صلة رحم

يشارك في بطولة مسلسل صلة رحم كل من الفنان إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزي، عابد عناني، هبة عبد الغني، محمد جمعة، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

قصة مسلسل صلة رحم

يجسد إياد نصار شخصية دكتور، وهو زوج يسرا اللوزي التي تجسد دور معاجلة نفسية تُدعى ناريمان، وهي شقيقة زياد، الذي يجسد دوره عابد عناني.

أحدث أعمال إياد نصار

ومن ناحية اخري، يخوض إياد نصار أولى تجاربه في عالم الكتب الصوتية عبر تسجيل رواية "ذاكرة الجسد" للكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي، بالتعاون مع منصة للكتب الصوتية، يشارك ايضا في مسلسل "معاوية "ولكنه تم تأجيله عرضه، والعمل من تأليف أحمد حسني، ويشارك فيه أسماء أبواليزيد، لجين إسماعيل، عائشة بن أحمد، محمد رياض، انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في مسلسل “مفترق طرق”، المقرر عرضه قريبًا، وهو بطولة هند صبري، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، علي الطيب، ونهى عابدين، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج محمد مشيش وشركة كاريزما.

اخر اعمال إياد نصار

والجدير بالذكر ان اخر اعمال إياد نصار هو مشاركته في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل تغيير جو، بطولة الفنانة منة شلبي، والذي كان تصويره في دولة لبنان، وهو من بطولة الفنانة ميرفت أمين، عايدة الكاشف، شيرين، محمود قابيل، إنجي علي، عصام عمر، وآخرين، والعمل من تأليف منى الشيمي، وإخراج مريم أبو عوف، وايضا شارك فيلم “المطاريد” بطولة الفنان أحمد حاتم عمر، حيث جاءت شكل الشخصية التى يظهر بها الفنان إياد نصار ضمن أحداث فيلم المطاريد مختلفة عن الشكل الذى ظهر فى كل أعماله السابقة، حيث ارتدي باروكة ليظهر “ أصلع ” بينما ارتدي بدلة ليبدو بـ “ كرش ”.