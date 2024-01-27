تامر حسني وزاب ثروت يقتربان من الـ 5 مليون بأغنية "معلش"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتل الفنانين تامر حسني ومطرب الراب زاب ثروت المركز الرابع ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية المختلفة، بفيديو كليب أغنيته الجديدة “معلش”، التي طرحهما مؤخرًا.

فقد حققت فيديو كليب “معلش” لـ تامر حسني وزاب ثروت نجاحًا ضخمًا فور طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”، فقد حقق ما يقرب من 5 مليون مشاهدة في أقل من أربعة أيام من طرح الفيديو عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

تفاصيل الأغنية

أغنية "معلش" من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع مُعاذ، وماستر علي فتح الله ومهندس صوت جلال فهمي، ووجه تامر حسني رسالة أسفل الفيديو على “يوتيوب” قائلًا: "ناس كتير مننا من كتر اللي جواها مبتعرفش تتكلم مع حد ويمكن لو اتكلمت وفتحت قلبها للي بتثق فيه دلوقتي ممكن يذلك أو يعايرك بكل الوجع اللي حكيتهوله أو يجاملك عشان ما يجرحكش لإنه بيحبك بجد بس احيانا هتبقى عايز تعرف الحقيقه من غير مجامله ولا عواقب سلبيه بعد كده من حد يسمعك ميقاطعكش مهما اتكلمت سنين هيسمعك مش هيجاملك مش هيقلب عليك،، الحد ده انا عبرت عنه في الكليب واكيد كل حد فينا ليه الشخص اللي بتكتمل فيه الصفات دي. ياترى اللي هيسمع الاغنيه مين هييجي في باله ؟".



فكرة أغنية" معلش"

بفكرة بسيطة نجح تامر حسني في توصيل مغزي الأغنية من خلال مشهد واحد فقط، على غير المعتاد، من خلال تحدثه مع ذاته عن خيانة الأصدقاء وعدم وجودهم بشكل دائم في الحياة، وسرعان ما يكون الكوبليه الأخير عاطفي رومانسي لشخص ما لنتفاجئ أنه المرايا التي هى دومًا الصديق المقرب له الذي لا يمل من حديثه، وشارك تامر حسني في الكليب مؤدي الراب زاب ثروت.

آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني فيديو كليب أغنيته الجديدة “موحشتكيش”، التي طرحها مؤخرًا ضمن ألبوم "هرمون السعادة"، بمشاركة الفنانة ثراء جبيل، حيث يصنف الكليب كفيلم قصير وتظهر خلاله الكليب أنها حبيبته.

وحققت أغنية “موحشتكيش” نجاحًا ضخمًا فور طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”، فقد حقق ما يقرب من 21 مليون مشاهدة في أقل من أسبوعين من طرحه للفيديو عبر المنصات الموسيقية المختلفة، حيث كانت الأغنية من كلمات أمير طعيمه، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر:علي فتح الله، وتشارك الفنانة الشابة ثراء جبيل في بطولة الكليب.