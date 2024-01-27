بوسترات جديدة لأبطال "أهل الكهف"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت شركة الرشيدي للإنتاج الفني صور دعائية جديدة لفيلم "أهل الكهف"، ظهر في الصور أبطال العمل كل من خالد النبوي وهو في حرب، وكذلك محمد ممدوح، وظهر كل من غادة عادل وبسنت شوقي وأحمد عيد ومحمد شوقي وصبري فواز.

تفاصيل فيلم "أهل الكهف"

وكشفت شركة الإنتاج الرشيدي برودكشن، أن الفيلم سيتم طرحه في صيف 2024،وتدور قصة الفيلم عن عام 250 ميلاديا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

أبطال فيلم "أهل الكهف"

"أهل الكهف" يشارك في بطولته خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي (رشيدي بروداكشن) وإخراج عمرو عرفة.

مشاهد تصوير فيلم "أهل الكهف"

وجمعت مشاهد التصوير العديد من أبطال العمل منهم خالد النبوي وغاده عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح وهاجر أحمد وريم مصطفي وأحمد بدير وعبد الرحمن ابو زهره وأحمد عيد وغيرهم من ضيوف الشرف.

اماكن تصوير فيلم "أهل الكهف"

وكان انتهي مؤخرًا، فريق عمل فيلم «أهل الكهف»، من تصوير المشاهد الخارجية والنهائية للفيلم بالمغرب وذلك بمدينة مراكش والذي من المقرر وضع اللمسات النهائيه للعمل ليكون جاهزًا لطرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

أبرز أعمال الكاتب الراحل توفيق الحكيم

يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

قصة فيلم "أهل الكهف"

وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير"، يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلوا في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة آخرى إلى الكهف انتظارا للموت.