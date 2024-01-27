لليوم الثاني على التوالي.. فيلم "عادل مش عادل" يتصدر منصة اكس

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم فيلم "عادل مش عادل" للنجم أحمد الفيشاوي تريند منصة أكس تويتر سابقًا، وحصد الفيلم ردود أفعال إيجابية وأشاد به عدد من الجمهور وخاصة الكيمياء بين أحمد الفيشاوي وشيري عادل.

وقد احتفل فريق عمل "فيلم عادل مش عادل" بعرض الفيلم في دور العرض السينمائية المختلفة، وذلك من خلال مؤتمر صحفي أقيم منذ أيام بحضور أبطال العمل.

وكان من ضمن الحضور الفنان محمد رضوان، أحمد الفيشاوي، دينا، شيري عادل، والمخرج أحمد يسري، وقال مخرج العمل من خلال المؤتمر الصحفي أنه سعيد بالعمل مع الفيشاوي وتقديم عمل كوميدي.

ردود الأفعال حول فيلم "عادل مش عادل"

ويبرز لكم دوت الخليج الفني بعض من هذه الردود:

_ الكيمياء بين أحمد الفيشاوي وشيري عادل رهيبة

_ لسه عند رأيي أحمد الفيشاوي ممثل تقيل بس محتاج يركز أكثر في أدواره

_ متوقعتش الفيلم يكون لذيذ كده

_ دخلت النهاردة فيلم عادل مش عادل وطلع رهيب.

نجوم فيلم عادل مش عادل

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي،دينا، محمد رضوان، أوتاكا،بدرية طلبة،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة أغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

تصريحات المخرج أحمد يسري:

ويذكر أن قال المخرج أحمد يسري: " قدمت مع الفيشاوي رومانسي وكان نفسنا نعمل كوميدي والحمدلله عملنا ده، وأحمد ابني الصغير أو خليني أقول اخويا الصغير وبكون مبسوط بخطواته الفنية".

وعن إلغاء العرض الخاص للفيلم بسبب أحداث فلسطين قال:" قال أحنا لما لغينا العرض الخاص للفيلم بسبب أحداث غزة عملنا كده لان شوفنا أن الخطوة دي مهمه، في ناس بتشوف إن العرض الخاص مناسب للفيلم وهيكون ماركتنج كويس ليه دي حاجه براحتهم طبعًا".

وأضاف:" في كل الأحوال الفيلم هينزل أنا مقولتش مش هنزله، وعلى فكرة احنا مش قصدنا ننتقد حد أو نحجر على حد، لكن كل واحد بيشوف المناسب ليه".