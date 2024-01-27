تعرف على موعد الحلقة الثالثة من مسلسل جولة أخيرة لـ "أحمد السقا"

القاهرة - محمد ابراهيم - يخوض النجم أحمد السقا أولى تجاربه في دراما المنصات تحت رعاية الصباح إخوان وسط ترقب كبير من جمهور السقا المتشوق لرؤية العمل الذى يقدمه في شكل جديد تمامًا أحمد السقا أول نجم عربي يتواجد على منصة أمازون بـ "جولة أخيرة".

مواعيد عرض مسلسل جولة أخيرة

ويتكون العمل من 9 حلقات فقط، وبدأ عرض مسلسل "جولة أخيرة" من اليوم الخميس 25 يناير الحلقة الأولى والثانية والثالثة، وفي يوم 1 فبراير يتم عرض الحلقة الرابعة والخامسة، وفي يوم 8 فبراير يتم عرض الحلقة السادسة والسابعة، وفي يوم 15 فبراير يتم عرض الحلقة الثامنة والتاسعة.

تفاصيل مسلسل "جولة أخيرة"

يعد “جولة أخيرة” من الأعمال القصيرة حيث يتألف من 9 حلقات فقط، وتم تصوير أحداث المسلسل في العاصمة اللبنانية بيروت في مطلع شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد سنة كاملة من التجهيزات والتحضيرات والتعاقد مع أبطال العمل.



تدور أحداث مسلسل جولة أخيرة، في إطار تشويقي اجتماعي، حول الدكتور يحيى والذي يجسد شخصيته النجم «أحمد السقا» الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته، ومع تصاعد الأحداث يظهر مدربه القديم الملقب بـ تامبي ويجسد شخصيته الفنان أشرف عبد الباقي، والذي يحاول إعادته لممارسة رياضة الفنون القتالية.

أبطال مسلسل جولة أخيرة

المسلسل من إنتاج الصباح إخوان ويشارك في مسلسل “جولة أخيرة” ويضم نخبة من نجوم الفن أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء ابو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، الطفلة ملك، حنان سليمان، سحر رامى، وضيفة الشرف حنان مطاوع العمل من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط، وسيعرض عبر منصة «Amazon Prime».

ردود الأفعال على شخصية أشرف عبد الباقي

وقد أشاد عدد كبير من الجمهور بأداء أشرف عبدالباقي وجاءت ردود الأفعال كالتالي: ممكن اتابع المسلسل عشان أشرف عبد الباقي لإنه شكله غير جلده، أشرف عبد الباقي يثبت مرة أخرى أنه فنان صاحب موهبة كبيرة وحضور طاغي على الشاشة، فقد قدم أداءً استثنائيًا في دور "تامبي" مدرب الملاكمة في مسلسل "جولة أخيرة"، تألق عبد الباقي في تجسيد شخصية "تامبي" القاسي الذي لا يرحم في التدريب، لكنه في الوقت نفسه طيب القلب وصاحب قلب كبير.

وكتب متابع آخر: أشرف عبدالباقي ممثل كبير ‏دور سوف يُحسب له، مبسوط أوي لأشرف عبد الباقي، مع العلم ان ليه فيلم اسمه صياد اليمام لا يقل براعة عن دوره في المسلسل، وكتب شخص آخر:و في كل مرة بيظهر أشرف عبد الباقي ببظهرلنا المعنى الحرفي للسهل الممتنع، أنا همثل ومش هتحس إني بمثل، هتحس ان دي شخصيتي بجد".