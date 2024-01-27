"أنا بير أسرار”.. ميرهان حسين تعلق على الصورة التي تجمعها بـ شيرين عبد الوهاب

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أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة ميريهان حسين عن صورتها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وسبب صمتها بعد انتشار أخبار عن ارتباط خطيبها الدكتور تامر سليم، والذي أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية.

كشفت ميرهان حسين في لقاء مع برنامج إي تي بالعربي عن الصورة التي تجمعها بالفنانة شيرين معلقة: “صورتي مع شيرين من كذا سنة في عيد ميلادها، وأنا معنديش مشاكل مع أي حد، ولا أي اسم، وأي حد يعرفني على المستوى الشخصي يعرف إني أبعد شخص عن المشاكل والقيل والقال، وإني أقول حاجة عن حياتي الشخصية أو حياة حد، وأنا بير أسرار”.

أما عن الآية القرآنية التي نشرتها مؤخرًا عبر حسابها بموقع إنستجرام، علقت قائلة: “بحب أحط أقوال معينة بتعجبني من القرآن وبتلمسني بشكل أو آخر، ولازم نكون مؤمنين جدًا بالآية: عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون”.

"عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم".. ميرهان حسين ترد على أنباء أرتباط خطيبها بشيرين عبد الوهاب

ردت الفنانة ميرهان حسين على خبر ارتباط خطيبها بالفنانة شيرين عبد الوهاب، موضحة أنها ليس لديها معلومة مؤكدة بذلك النبأ،وأشارت أنها تمت خطبتها لمدة عام.

وكشفت ميرهان حسين خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية، عن نبأ ارتباط خطيبها السابق، قائلة: "معرفش مين حبيب مين؟ ومعرفش مين بيعمل إيه؟ أنا تمام وده نصيب ومفيش حق عايزة أخده خالص، وأؤمن إن الطيبين للطيبات وكل شيء في الدنيا نصيب ومش شرط حاجة أكون عايزاها في وقت معين تكون هي الصح ليّا و"عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم".

وتابعت: “ماما اتبسطت قالتلي الحمد لله.. وقالتلي تستاهلي حد أحسن.. كان بقالي سنة مخطوبة وكان الفرح المفروض يبقى في فبراير ومحصلش نصيب”.

واختتمت ميرهان حديثها عن هذا الموضوع، قائلةً: "أنا من النوع اللي مش ضعيفة عمومًا وحياتي الشخصية مش بتأثر على شغلي وبحاول أفصل على قد ما أقدر، بس بكره إني أقع أو اترمي أقعد اعيط، بس بحتاج إني أقعد شوية لوحدي، وده مش معناه إني بقعد أعيط خالص، ممكن أبقى مش عايزة أسمع كلام ناس أو مش عايزة أسمع كلام حد في حاجة لكن مش بحب أضعف أو أستسلم ومش بحب الانهزام وبؤمن إن ديه الحياة و"لقد خلقنا الإنسان في كبد"، بس لازم نقوم".