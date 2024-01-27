نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرهان حسين تكشف عن سبب انفصالها من تامر سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة ميرهان حسين عن سبب انفصالها عن خطيبها السابق الطبيب تامر سليم بعد انتشار أخبار عن ارتباط خطيبها بالفنانة شيرين عبد الوهاب، والذي أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية.

ردت ميرهان حسين خلال لقاء لها مع برنامج إي تي بالعربي عن سبب إخفاء خبر خطبتها، قائلة: “أنا فعليًا كان بقى لي سنة مخطوبة، وفرحي كان المفروض يكون في شهر فبراير اللي جاي، وما أعلنتش ده على السوشيال ميديا، لكن الموضوع كان معلن في حياتي، وأي حد بيتعامل معايا على المستوى الشخصي أو الشغل كان بيكون عارف”.

وعن سبب فسخ الخطوبة علقت ميرهان حسين قائلة: “إحنا بشر ومحدش معصوم من إنه يتأذي أو يغلط، حتى لو اتغلط فيا عادي ما اللي غلط بشر، ووارد أكون بغلط وأكيد بغلط وكلنا بنغلط، وبنتوجع وبنتعب ونضايق ونعبر ونكتم، كلنا مجموع مشاعر وأفعال كتير”.

"أنا بير أسرار”.. ميرهان حسين تعلق على الصورة التي تجمعها بـ شيرين عبد الوهاب

كما كشفت ميرهان حسين في لقاء مع برنامج إي تي بالعربي عن الصورة التي تجمعها بالفنانة شيرين معلقة: “صورتي مع شيرين من كذا سنة في عيد ميلادها، وأنا معنديش مشاكل مع أي حد، ولا أي اسم، وأي حد يعرفني على المستوى الشخصي يعرف إني أبعد شخص عن المشاكل والقيل والقال، وإني أقول حاجة عن حياتي الشخصية أو حياة حد، وأنا بير أسرار”.

أما عن الآية القرآنية التي نشرتها مؤخرًا عبر حسابها بموقع إنستجرام، علقت قائلة: “بحب أحط أقوال معينة بتعجبني من القرآن وبتلمسني بشكل أو آخر، ولازم نكون مؤمنين جدًا بالآية: عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون”.