هشام جمال يحتفل بتصدر كليب "أمور بسيطة" تريند "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان هشام جمال بتصدر أغنيته الأخيرة «أمور بسيطة» على طريقة الفيديو كليب، التي طرحها بالمشاركة مع خطبته الفنانة ليلى أحمد زاهر.



ونشر هشام جمال صورة لبوستر الدعائي الأغنية مكتوب عليه مليون مشاهدة، عبر خاصية “ستوري” على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” ليحتفل من خلالها مع جمهوره.

حققق فيديو كليب “أمور بسيطة” نجاحًا كبيرًا على “يوتيوب” حيث حقق أكثر من مليون ونصف مشاهدة في أقل من 3 أيام من طرحه، واحتلت المركز الأول ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على “يوتيوب”.

بعد الانتقادات.. فيديو كليب "أمور بسيطة" يحتل الترند



وكان قد أثار الفنانين هشام جمال وليلى أحمد زاهر جدلًا واسعًا بعد طرحمهما، فيديو كليب أغنيتهما الجديدة “أمور بسيطة”، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية المختلفة، على طريقة الذكاء الاصطناعي، وتعرض لانتقادات لاذعة حيث وصفوه بأنه يفتقر إلى الإحساس ولا يحتوي على أي نوع من الإبداع الفني.

تفاصيل أغنية “أمور بسيطة”

تعد أغنية “أمور بسيطة” أول عمل يجمع هشام جمال وليلى زاهر بعد أن أعلن الثنائي ارتباطهما خلال الأيام الماضية، من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، ألحان وفكرة وإخراج هشام جمال، توزيع مادي، ميكس وماستر بيشوي مجدي، مونتاج عمر الموجي، تصحيح ألوان عبدالرحمن محمد، انتاج روزناما ريكوردز.

كلمات أغنية أمور بسيطة

جاءت كلمات أغنية أمور بسيطة، كما يلي: شايف رايحين، أنا وأنتي على فين، ومش متفائل، خايف أوي أكون قاري اللي جاي صح، ونكون هنعيش في مشاكل، بكلمك بفهمك أن اللي بينا أكيد هاممني، بشهدك بتتهدي وتبعدي ودايمًا تقولي مش فاهمني وتعندي، وتعالي نخلي الأمور بسيطة، مش خناقة إحنا المفروض بنحب بعض.