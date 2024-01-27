من أمام برج إيفل.. منة فضالي في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت منة في الصورة وهي من أمام برج إيفل وعلقت قائلة: "باريس الحب".

مشاركة منة فضالي في مسلسل كوبرا

وفي سياق آخر، تعاقدت الفنانة منة فضالي، على المشاركة في مسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد عادل إمام، وهو من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.

أبطال فيلم في القلب

ومن ناحية أخرى تنتظر منة فضالي عرض فيلم "في القلب" التي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، وهو بطولة خالد سليم ونسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، إنجي كيوان وتوني ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور في إطار اجتماعي رومانسي.

آخر أعمال منة فضالي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي هو مسلسل "جعفر العمدة"، وهو بطولة محمد رمضان وزينة، هالة صدقي،عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، إيمان العاصى، مي كساب، أحمد داش، منذر رياحنة، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب "سعدى – جوهر.



