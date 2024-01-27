البعبع لـ أمير كرارة يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة في مصر على نتفلكس

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح فيلم البعبع بطولة أمير كرارة مؤخرًا عبر منصة نتفليكس العالمية، وذلك بعد عرضه بدور العرض السينمائي في يونيو الماضي، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى

البعبع يتصدر منصة نتفليكس

وتصدر البعبع قائمة الأعلى مشاهدة في مصر عبر نتفليكس بعد أقل من 48 ساعة على بدء عرضه، والعمل يدور في إطار أكشن كوميدي تشويقي قدمه أمير كرارة لأول مرة.

قصة وأبطال البعبع

ويجسد أمير كرارة خلال الأحداث شخصية المجرم سلطان الذي يسعى لإتمام مهمة جديدة بعد خروجه من السجن، ويتعاون مع أحد التجار بها ولكن يغدر به من أجل الاستيلاء على الآثار والأموال بمفرده، كما يتقابل سلطان مع الصيدلانية سلمى التي قدمت شخصيتها ياسمين صبري ويتورطان في العديد من الأزمات سويا.

البعبع من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور محمد عبد الرحمن، محمد عبد العظيم، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف منهم منة شلبي التي ظهرت بصوتها، إنعام سالوسة ورحاب الجمل، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي

أمير كرارة في رمضان 2024 ومن ناحية أخرى، يواصل أمير كرارة في الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل سينمائي، بالتزامن مع مواصلته تصوير مسلسله الجديد بيت الرفاعي، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني المقبل 2024

والمسلسل يدور في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، يجسد خلاله أمير كرارة شخصية دكتور، ويدخل في صراعات مع أحمد رزق، كما يواجه العديد من الأزمات مع تتابع الأحداث. بيت الرفاعي من بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل محمد لطفي، ملك قورة، عايدة رياض، صفاء الطوخي، أحمد فؤاد سليم رحاب الجمل، إيناس كامل، ودنيا المصري، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال

وسبق وصرح أمير كرارة في تصريحات خاصة عن مسلسل بيت الرفاعي، وقال: العمل يدور في إطار اجتماعي شعبي لكنه يختلف عن مسلسلي الأخير سوق الكانتو تماما، ويحمل العديد من المفاجآت وأتمنى أن يحقق نجاح كبير عند عرضه.

آخر أعمال أمير في الدراما

آخر مسلسلات أمير كرارة يذكر أن أمير كرارة حقق نجاحًا ملحوظا في موسم رمضان الماضي 2023 بمسلسل سوق الكانتو، وشاركه في بطولته مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني مها نصار، ثراء جبيل، عبد العزيز مخيون، محمد عبدالعظیم سلوى عثمان محمود البزاوي، وضياء عبد الخالق، وكان من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.