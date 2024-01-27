الجمل الحوارية والكادرات.. أسباب انتظار الجمهور لـ فيلم ولاد رزق الجزء الثالث

القاهرة - محمد ابراهيم - يستأنف طاقم عمل فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، من أجل انتهاء تصوير مشاهد هذا الجزء، الذي يحمل إسم "القاضية"، وذلك تمهيدًا لطرحه في دور عرض السينمائية خلال هذا العام 2024، بعد انتظار الجمهور منذ عرض الجزء الثاني عام 2019، تحت إشراف المخرج طارق العريان، ومن تأليف صلاح الجهيني، بعد طرح البرومو التشويقي الأول للعمل مؤخرًا.

والذي تدور أحداثه حول أسود الأرض، الأخوة الذين ليسوا أعداء، بل مهما توالت بهم الأيام وأجبرتهم على مشاجرة بعضهم، ينتهي الأمر بجلسة من جلساتهم الشهيرة في منزلهم القديم بمنطقة عين الصيرة، الذين يتفاخرون أنهم من سكانها، حيث تتلخص علاقتهم في تلك الجملة التي جائت على لسان شخصية رضا رزق عندما كان طفلًا، وجسد دوره الفنان الشاب خالد الذهبي، والذي قال: ضهرنا في ضهر بعض.. واللي هييجي علينا هنقطعله وشه.

أسباب انتظار الجمهور فيلم أولاد رزق الجزء الثالث

مشاركة الملاكم العالمي تايسون فيوري

ويعد ظهور الملاكم العالمي تايسون فيوري، بشخصيته الحقيقية في فيلم الجزء الثالث من ولاد رزق، أحد أهم أسباب انتظار الجمهور لعرضه، وكان قد كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، انضمام بطل الملاكمة تايسون فيوري، لأبطال الفيلم، كما نشر تركي صورًا من كواليس لقاء أبطال العمل بـ تايسون، كما ظهر تايسون في التريلر الخاص بالفيلم.

ودة الشايب

كما ينتظر الجمهور عودة الشايب، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان آسر ياسين ضمن أحداث فيلم ولاد رزق، والذي ظهر لأول مرة في مشهد النهاية بالجزء الأول من الفيلم، الذي تم عرضه في عام 2015، ولم يظهر مرةً أخرى، وكان آسر ياسين قد أعلن منذ فترة عن انضمامه لأبطال ولاد رزق الجزء الثالث، وذلك ليجسد دور الشايب، وبدأ آسر تصوير مشاهده بالعمل منذ فترة، وسبق وروج للعمل من خلال نشره لصور من الكواليس، التي جمعته بـ عمرو يوسف وأحمد عز، أثناء تصويرهم أحد المشاهد على متن الطائرة، وبآثار كدمات على وجوههم.

الكادرات الفنية والموسيقى التصويرية

يعد من أهم أسباب نجاح الجزئين الماضيين من فيلم ولاد رزق، هو كادرات المخرج طارق العريان الواسعة والفنية، وألوان صورة العمل التي تعلي من جودة الفيلم بأكلمه، وكذلك موسيقى الفيلم التصويرية، بتوقيع الموسيقار هشام نزيه، التي ارتبطت بذكريات الجمهور، الذين شاهدوا العمل منذ أعوام، فكانت محمسة بالقدر الذي يتنساب مع قوة رتم أحداث الفيلم، وبالطبع أغاني المهرجانات التي اقترنت بالفيلم، ففي الجزء الأول منه طُرح معه مهرجان يحمل إسم أسود الأرض، ومهرجان الجزء الثاني، الذي يحمل إسم عودة أسود الأرض، وينتظر الجمهور لسماع أغاني هذا الجزء.

الجمل الحوارية

ومن أكثر العوامل التي يمتاز بها فيلم ولاد رزق، هو الحوار الذي يُدار على ألسنة أبطال العمل، حيث إنهم ينتمون لطبقة اجتماعية معينة، ونشأوا في بيئة جعلت نوعية حديثهم مختلفة ومميزة، وجملهم الاستثنائية، فمن أبزر الجمل الحوارية بالجزئين الأول والثاني: يوم ما نقول نبطل.. هنبطل، ولاد رزق دول عين أعيان المنطقة، حنان بنت الحاج حسين تخصني.. أمين؟، أنت عايز تبطل عشان حنونة.. أنا بقى معنديش حنون، عينينا على بعض.. وضهرنا في ضهر بعض.. وتغور الفلوس قدام أذية أي حد فينا، إحنا مش ولاد باكينام.. إحنا ولاد رزق.

إنتاج سعودي ضخم وسيارات فارهة

ومن أهم أسباب انتظار الجمهور لهذا الجزء هو الإنتاج السعودي الضخم الذي يشارك في دعم العمل، حيث إنه تم تصوير جزء كبير من فيلم ولاد رزق 3 في مدينة الرياض، وتحديدًا الأجزاء الأكشن منه، كما سبق وأعلنت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، دعمها للفيلم بقيمة 3 مليون دولار، بجانب ميزانيته الأساسية، بالإضافة إلى دعم السعودية بعدد من السيارات الفارهة لإنتاج مشاهد الأكشن بالفيلم على أكمل وجه، وحرص المخرج طارق العريان على هامش حفل Joy Awards الذي أقيم في المملكة العربية السعودية مؤخرًا، على توجيه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، على دعمه للفيلم، وقال: شكرًا لـ تركي آل الشيخ، وللعاملين اللي تعبوا معانا في الرياض.

فيلم ولاد رزق

يذكر أنه عرض الجزء الأول من فيلم ولاد رزق في عام 2015، والثاني في عام 2019، وينتظر الجمهور عرض الثالث خلال هذا العام 2024، ويشارك في بطولة الجزء الثالث كل من الفنان أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، وآخرين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

