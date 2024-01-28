نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد سليم يحلق شعره على الهواء بسبب إصابة والدته بمرض السرطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -







قام الفنان خالد سليم بحلاقة شعره على الهواء مباشرة مع الإعلامي اللبناني علي ياسين خلال برنامج كتاب الشهرة الذي يعرض عبر فضائية الجديد، وذلك تضامنًا مع والدته بسبب إصابتها بالسرطان خلال الفترة الماضية.

وقال خالد سليم أنه يعتذر بسبب عدة التزامات له خلال الفترة الماضية لأنه قرر خلال البرنامج بحلاقة شعره وذلك تضامنا مع والدته، متمنيًا لها تماثل الشفاء من مرض السرطان.

وتابع خالد سليم، حديثه قائلًا: "أنا هعمل حركة دي بس مش عاوز حد يفهمها غير أني بعملها علشان والدتي، لكل اللي جالهم المرض اللعين ده وكل الناس اللي فقدت أحد حبابيهم بسبب المرض القذر ده.. ربنا يتمم شفاهم على خير".



فيما أجهش خالد سليم، بالبكاء بعد حلاقة شعره على الهواء في موقف لم يتوقعه الإعلامي علي ياسين.



جدير بالذكر أن برنامج كتاب الشهرة يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة والنصف ويستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن بالوطن العربى.