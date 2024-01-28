نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد فؤاد أحمد.. فقد بصره بسبب عمل فني فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل فؤاد أحمد، فهو أحد عباقرة الفن، حيث قدم أدواره بشكل مختلف، وكان له نكهة مختلفة في تقديم أدوار الشر بشكل كوميدي.





قصة فقدان فؤاد أحمد بصره بسبب الفن





بدأت المأساة أثناء مشاركة الفنان فؤاد أحمد في المسلسل الديني "محمد رسول الله" إنتاج 1980 إذ رشح لأداء شخصية "هامان" وقتهاكانت أدوات وضع المكياج وإزالته متواضعة،فقد أمضى 20 سنة الأخيرة من عمره فاقدًا للبصر بسبب ماكياج أجري له بطريقة خاطئة فأصيب بالعمى مباشرة، وظل هكذا دون علاج أو تعويض ودخل في صراع طويل مع المرض انتهى بوفاته.





حكى نجله "أيمن" في أحد البرامج، أنه أثناء تقديم شخصية "هامان" في المسلسل الديني الشهير "محمد رسول الله" أصر على حلاقةرأسه بالكامل، ولم يقبل أن يرتدي باروكة، وبهذا يكون فؤاد أحمد هو أول فنان يحلق شعره بالكامل من أجل تجسيد دور.

وتابع: "الماكياج زمان كان غير دلوقتي، ووالدي اعتمد على ألوان الزيت والدوكو بتاع السيارات، كان بيدهن بيه وشه وجسمه كل يوم عشانتصوير الدور، وبيقعد يحضر في الماكياج ده ساعات".

وأكد أن والده كان يتخلص من الماكياج بالاستحمام بـ "البنزين والجاز"، وتكرار هذه العملية يوميا أفقده بصره، إلا إنه تعافى في أواخرأيامه.

أهم أعماله





تألق فؤاد أحمد في الكثير من الأعمال منها، دور فؤاد خليل، ومن الصعب أن تسقط من ذاكرة المشاهد دور "هامان" في مسلسل "محمدرسول الله"، والتي توحد معها وكانت سببا في أكبر كارثة حدثت له.





كما تألق فؤاد أحمد على شاشة السينما في مجموعة من الأفلام المهمة، أبرزها فيلم" المشبوه"، والذي قدم خلاله شخصية "حمودةالأقرع"، الذي يدخل في عراك وصدام مع بطل الفيلم الزعيم عادل إمام، كما شارك الفنانة نادية الجندي في فيلم" خمسة باب" وحقق هذاالعمل نجاحا لافتا وقت عرضه.





آخر أعماله

وجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان فؤاد أحمد هو مسلسل "جمهورية زفتى" الذى شارك فيه وهو فاقد البصر كليًا، وابتعد فؤاد أحمد قبلوفاته بسنوات عن التمثيل.





وفاة الفنان فؤاد أحمد





وتوفى فؤاد أحمد فى 15 أغسطس 2010 عن عمر يناهز 74 عامًا.