القاهرة - محمد ابراهيم - كيف علقت الحكومة المصرية بعد حصول محمد هنيدي على الجنسية السعودية

عاجل - كيف علقت الحكومة المصرية بعد حصول محمد هنيدي وآخرين على الجنسية السعودية؟..علقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على حصول بعض الشخصيات المصرية على الجنسية السعودية، وكان من آخرهم الفنان الكوميدي محمد هنيدي.

وأكدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيد على إن الدول العربية الشقيقة دائمًا ما تعتبر مصر بلدهم الثاني، وأوضحت أن مصر تفتح أبوابها طوال الوقت لكل الأشخاص، وتحتوي كل جنسيات العالم وفي مقدمتهم الدول العربية الشقيقة.



أول تعليق رسمي من وزيرة الثقافة بعد حصول هنيدي وشخصيات أخرى على الجنسية السعودية



وأوضحت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني إن العديد من المصريين يحملون جنسيات أخرى موضحًا: ": طول عمر المصريين بياخدوا جنسيات تانية من كل الدول في العالم، هذا لا يمنع انتمائهم لبلدهم ووطنيتهم، دي حاجة مفيش فيها أي شك"

وأكملت نيفين الكيلاني حديثها قائلة: "هناك مصريون كثر حاصلون على جنسيات مختلفة من العالم كله، ومصر بالنسبة للدول العربية الشقيقة بلدهم الثاني، وملايين المصريين يقيمون ويعملون ويعيشون في الدول العربية.. لذلك لا مشكلة في الأمر على الإطلاق".

أول تعليق من محمد هنيدي بعد حصوله على الجنسية السعودية

أعلن الفنان محمد هنيدي يوم الخميس الماضي نبأ حصوله على الجنسية السعودية، وقدم محمد هنيدي الشكر لـ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مؤكدًا أن حصوله على الجنسية السعودية بمثابة تكريم لمسيرته الفنية.



وكتب محمد هنيدي: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين.. شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية".

محمد هنيدي يشكر المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي

كما حرص محمد هنيدي على توجيه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة الترفيهية في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الهجوم التي تعرض لها خلال الأيام الماضية بعد تكريم النجمة القديرة نجاة الصغيرة في حفل "جوي أوردز".

وقال محمد هنيدي: "وبالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".