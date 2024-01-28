كلمات أغنية هشام جمال وليلى زاهر أمور بسيطة.. شوف الفيديو من هنا

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رياض - احمد صلاح - عدد كبير من المشاهدين يريدون معرفة كلمات أغنية هشام جمال وليلى زاهر أمور بسيطة، وذلك بعدما حصلت على إعجاب الجميع وتفاعلوا معها كثيراً فور طرحها وتقديمها على كل المواقع الخاصة بالفيديوهات القصيرة يوتيوب، وبشكل خاص لأنهم قاموا بتقديمها بعد أيام من إعلان خطوبتهم.
كلمات أغنية هشام جمال وليلى زاهر أمور بسيطة
ونحرص على الكشف عن كلمات أغنية هشام جمال وليلى زاهر أمور بسيطة لأنها من الأغاني الجديدة التي تصدرت التريند في الساعات الأخيرة الماضية، حيث أنها من الأغاني المميزة التي حصلت على إعجاب الجميع، والكلمات هي:
- شايف رايحين أنا وأنتي على فين ومش متفائل
- خايف أوي أكون قاري اللي جاي صح
- ونكون هنعيش في مشاكل
- بكلمك بفهمك أن اللي بينا أكيد هاممني
- بشهدك بتهددي وتبعدي ودايما تقولي
- مش فاهمني وتعندي
- تعالي نخلي الأمور بسيطة
- مش خناقة إحنا المفروض بنحب بعض
- تعالي نسيبنا من النكد ده أنتي السند
- هو إحنا مش كان بينا وعد
- خايفة بعدين نخسر بعض إحنا الاتنين
- أنا مش متفائلة
- وبحاول فعلا أكون وقت ما يحصل
- أي مشاكل هادية وعاقلة
- متأثرة متوترة تفكيري في
- موضوعنا مخليني متغيرة
- يا ترى مقصرة وبقول هل ممكن يوم يسيبني يا ترى
- تعالي نخلي الأمور بسيطة
- مش خناقة إحنا المفروض بنحب بعض
- ليه بينا سد شيل أي سد
- تعالي نتعاتب بصراحة وقول بجد
- كان نفسي أقولك واقنعك
- بس أنا هسكت واسمعك هتقولي إيه
- لا مش هتسكت هتقولي ليه
- خايف كلامي يوجعك وأبقي
- بإيدي بضيعك بتعاندي ليه
- العند ده بسبب إننا محتاجة
- أعيش مطمنة وأنا لسه خايفة
- اسف لخوفك وأنتي عارفة
- مش كل حاجة للأسف ينفع يصلحها اسف
- معلش اسفة
- تعالي نخلي الأمور بسيطة
- مش خناقة إحنا المفروض بنحب بعض
- ليه بينا سد شيل أي سد
- ده أنتي هو إحنا مش كان بينا وعد
- تعالي نخلي الأمور بسيطة
- مش خناقة إحنا المفروض بنحب بعض
- تعالي نسيبنا من النكد ده أنتي السند
- هو إحنا مش كان بينا وعد