نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي عن تكريمه بالسعودية: "كانت ليلة عمري وشعرت بأني أسعد إنسان في العالم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، إن تكريمه في المملكة العربية السعودية في "ليلة صلاح الشرنوبي"، كان بمثابة ليلة عمره وشعر بأنه أسعد إنسان في الدنيا.

وأكد في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، اعتزازه الشديد بتقدير السعودية والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه لمجهوده وانجازاته في عالم الموسيقى على مدار 30 عامًا.

وأشار إلى أن فرح جدًا بكم الأحضان الدافئة بين زملائه الفنانين وبحشود الجماهير التي حرصت على حضور تكريمه، والاستماع إلى ألحانه التي قدمها مع كبار النجوم في الوطن العربي.

ولفت الانتباه إلى أن "ليلة صلاح الشرنوبي" من الحفلات القلائل التي رفعت شعار كامل العدد بعد 3 أيام فقط من طرح تذاكرها للبيع حيث امتلئت الصالة بمحبيه وجمهوره العريض في الوطن العربي بأسره.