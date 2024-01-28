نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريدة فهمي تكشف عن تفاصيل تأسيس فرقة رضا ودعم زوجها لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة فريدة فهمي، عن تفاصيل تأسيس فرقة رضا، وزوجها المخرج الراحل علي رضا، بالإضافة إلى تعليقها على أغاني المهرجانات الشعبية.

ندوة فريدة فهمي بمعرض الكتاب

وقالت فريدة فهمي، أثناء ندوتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55: "علي رضا كان جواه أفكار عشان يحصل انتعاشة على مر السنين، واشتغل وراح عمل ونقى موشحات جميلة جدًا وبدأ يعرضها في التلفزيون، والمزيكا اللي كنت بسمعها على صوته كان فيها حاجة محصلتش، وكانت الموسيقى بتاعتها القالب، بس كان في كلمات وألحان، رغم إنها ماكنتش خرافية، ومن هنا علي رضا عرض في التلفزيون، وبدأ يعلن الموشحات، والناس برا لا يمكن يغيروا في حاجة شبه تراث، وعندهم أمانة فنية وكرامة وكبرياء، وإحنا عندنا دلوقت الراقصات في حالة هجل وماعندهمش أمانة فنية.

وأضافت: “الكرامة مهمة والفنان لازم يعتز بكرامته ويبقى له قيمة، وأنا عيشت أحلى أيام لإني عملت اللي كان نفسي فيه، إني أرقص، ومكنتش واخدة بالي إن الرقص عيب، وكان بعيد عن مخي إن ممكن الرقص يبقى صعب المنال، وده حظي ومكتوبلي".

وتابعت: “كمان أبويا عمل حسابه إني أبقى مصرية وأفهم كل حاجة، وكان عاوزني أتشبع بمصريتي، والمدارس الأجنبية مغيرتش من طفولتي، وحبي لمصر باقي لآخر يوم في عمري”.

وعبرت فريدة فهمي، عن حزنها بسبب عدم عرض أعمال فرقة رضا، على شاشة التليفزيون المصري، قائلة: التلفزيون المصري متجاهل مجهود فرقة رضا، إزاي متجاهلين العلماء.

دعم علي رضا للفرقة

كما تحدثت فريدة فهمي عن زوجها الراحل المخرج علي رضا، والتي وصفته بأنه زوج عظيم ومثالي، وأنه ثابر كثيرًا من أجل تدعيم فرقة رضا.

وقالت فريدة فهمي عن زوجها: علي رضا كان زوج مثالي وعظيم، وقليل لما الواحد يلاقي بني آدم زيه في طريقة إحساسه، علي رضا أنا معتبراه الدينامو بتاع فرقة رضا، زي عربية مرسيدس جميلة مش ناقصها غير الدينامو.

واستكملت: هو اللي زق وعافر وحط نفسه في مواقف مهمة جدًا وصعبة عشان يشجع فرقة رضا وتبقى عالمية وتسافر العالم كله، كان ديمًا بيحب يقف ورا الكاميرا وكان بيحب يشجع الفنانين، وهو عارف من زمان إن أنا عاوزة أرقص، أنا بلاقي صعوبة في الكلام عنه، واتجوزنا 34 سنة وكانوا أحلى أوقات في حياتي، وفجأة مات.

وأقيمت مساء اليوم ندوة فريدة فهمي، ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي في دورته الـ 55، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد المخرج علي رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية، للتحدث عنه.

فرقة رضا

يذكر أن فرقة رضا، هي فرقة استعراضية مصرية، بدأت في نهاية الخمسينات تحت قيادة محمود رضا، وقدمت عروضا عديدة لاقت استحسان الجمهور، وهي تعتبر أول فرقة خاصة للفنون الشعبية، ومن أهم مدربيها محمود رضا، لطيفة توفيق، وغيرهم.