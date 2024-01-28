كريم الحسيني ينشر مقطع فيديو برفقة محمد صبحي

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان كريم الحسيني مقطع فيديو له برفقة الفنان محمد صبحي من خلال حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C2mIYQFov6g/?igsh=Z3NjY3ZsNXpwMXR2

علق كريم الحسيني: “عتاب الأستاذ لتلميذه” فيما لاقى الفيديو تفاعلا بين الجمهور.

شمس الزناتي

ومن جانبه، يشارك الفنان كريم الحسيني من خلال أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "شمس الزناتي"

شمس الزناتي" بطوله كل من محمد امام وامينه خليل وعمرو عبد الجليل وكريم الحسيني وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفي غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن إنتاج ريمون رمسيس Aka ومحمد رشيدي رشيدي برودكشن ويتولي اخراج العمل عمرو سلامه.

آخر أعمال كريم الحسيني

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان كريم الحسيني الفنية، مشاركته في بطولة فيلم "الحب بتفاصيله" إلى جانب: محمد نور وملك قورة وعلاء الحسيني ومادلين طبر، وهو من تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار وإخراج محمد حمدي، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

حل الفنان كريم الحسيني ضيفًا في برنامج “صاحبة السعادة”، والتي تقدمه الممثلة والاعلامية إسعاد يونس، وكشف خلال اللقاء عن كواليس مسرحية “مغامرات جيمو”، وغيرها من الأمور.



وقال الفنان كريم الحسيني أن مسرحية مغامرات جيمو من إنتاج البيت الفني للمسرح، وإخراج محمد العشري، ومن تأليف صلاح متولي، وأشعار وألحان بلال إمام وأحمد الناصر.

وكشف كريم الحسيني عن الفكرة العامة لقصة “مغامرات جيمو”، مؤكدًا على أنها تتمحور حول شخص يدعى جيمو، كان يبحث عن الشهرة، ولم يكن يعلم معنى كلمة تريند، فكان يظنه رجلًا في البداية، ودخل مدينة ما، وجد الناس لا يضحكون ولا يرتدون ملابس ملونة.



وتابع:" اكتشف أن هؤلاء الناس محبوسين وممنوع عنهم أي شيء، وتخلى عن حلم الشهرة مقابل أن يرسم البسمة على وجود هؤلاء، هذه هي الفكرة العامة عن العرض ".