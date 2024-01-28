برج الميزان اليوم الاحد 28 يناير 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تصبح المخاوف المالية شيئًا من الماضي بالنسبة للبعض، حيث يبدأون في تحقيق مكاسب جيدة. ستكون قادرًا على التغلب على كسلك في التفكير فيما يتعلق بالتدريبات واللياقة البدنية. ستبدأ جهودك على الصعيد المهني في تحقيق عوائد جيدة. من المرجح أن يؤدي القيام بأشياء صغيرة مع العائلة إلى ترسيخ روابط الحب الدائمة. إن الاستمتاع بإجازة مع العائلة أمر متوقع بالنسبة للبعض. سيتم ترتيب الأوراق المتعلقة بالعقار الذي تمتلكه.

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