النجم كريم عبد العزيز يهنئ غادة عادل بـ "أهل الكهف"

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأ النجم كريم عبد العزيز الفنانة غادة عادل على فيلم “أهل الكهف” وذلك عبر خاصية التعليقات على منشور عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق قائلًا: “مبروك يا حبيبتي... إن شاء الله نجاح كبير يا دودو”.

تعليق كريم عبد العزيز

بوسترات فيلم “أهل الكهف”



طرح منذ قليل البوسترات الرسميه الفرديه لأبطال فيلم (أهل الكهف) والذي بمجرد نزولها قد تفاعل معها العديد من رواد السوشيال ميديا والذي من المقرر عرضه بالسينمات صيف ٢٠٢٤



وقد كشف المنتج محمد الرشيدي عن البوسترات الفردية لفيلم «أهل الكهف»، وذلك بعد أكثر من عامين تصوير خارج وداخل مصر، إذ من المقرر طرحه، خلال موسم الصيف المقبل.

فريق عمل فيلم “أهل الكهف”

ويشارك في فيلم «أهل الكهف» مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم خالد النبوي، بيومي فؤاد، محمد ممدوح، عبد الرحمن ابوزهره، محمد فراج، غاده عادل، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز، وريم مصطفى، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي، وإخراج عمرو عرفة، وجرى تصويره في عدد كبير من البلدان.

ما هي آخر أعمال كريم عبدالعزيز ؟

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فيلم بيت الروبي، والذي كسر حاجز التوقعات في شباك التذاكر السينما حيث بلغت الإيرادات نحو ١٢٠ مليون جنيه، وجسد كريم عبدالعزيز خلاله شخصية الأستاذ الجامعي إبراهيم الروبي الذي يتحول إلى إنفلونسر، فيما ظهرت نور اللبنانية بدور زوجته وتعمل دكتور أمراض نسا.

ما هي تفاصيل مسلسل "الحشاشين" ؟

ينتظر الفنان كريم عبد العزيز عرض مسلسل الحشاشين وتدور أحداث المسلسل حول أحداث حقيقية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم.

وكان من المقرر عرضه في رمضان الماضي لكن تم تأجيله بسبب ضخامة إنتاجه