خالد سليم يكشف عن تعرضه للسحر: "لقيت حاجات غريبة في عربيتي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان خالد سليم، عن فكرة تعرضه للسحر في وقت من الأوقات، كاشفًا عن وجود أشياء لها علاقة بالسحر في سيارته.



وقال خالد سليم خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج “كتاب الشهرة” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد، أنه شخص كتوم للغاية في مشاعره لو كانت العلاقة شخصية ولا يتحدث مع أحد، لكن لو الموضوع كان ثقيلًا يفصح عن مشاعره.



وتابع خالد، أن مسيرته الفنية كانت ناجحه مع الفنانة اللبنانية نور عكس الفنانة درة أو مي عز الدين وليس تقليل منهما والكواليس مع نور كانت جيدة بسبب خفة الظل بينهما فضلًا عن أن هناك مشاهد صعبة في الأعمال لذلك كان يقضي معها وقت طويل.



وأوضح خالد، أنه يؤمن بالجن والأشباح وحدث له موقفًا غريبا عندما عمل حادثة بسيارته، معقبًا: "في حاجات في العربية حطوها الشباب في كيس علشان لما تتصلح العربية أرجع أحطها تاني.. وقتها لقيت سحر موجود في العربية وقتها والحاجه دي طلعت عبارة عن انبوبة فيها صلصال وجواه مادة غريبة ولما فتحنا الانبوبة لقينا البرفان اللي جواها بتاعي.. حد كان قاصدني أنا".



وأختتم خالد سليم، أنه تعرض لمحاولة قتل من قبل أشخاص انتقاما منه بسبب مشروع وله مبلغ فأراد أن يسترد أمواله ولكن ذلك الشخص رفض أن يعطيه حقه فلجأ للمحكمة وأثبت حقه وبعدها عمل حادثة بالسيارة وذهب للتوكيل وأخبروه بأن هناك شخاص قام بقطع شئ بالمنشار في سيارته لكي يفعل حادثة.

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