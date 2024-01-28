نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة جلال: "بشكر أشرف زكي لإنه رجع فنانيين كتير يشتغلوا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت الفنانه منه جلال من خلال برنامج " ضبه ومفتاح " تقديم تينا نصر يعرض كل جمعه وسبت من كل اسبوع علي شاشه قناة هي وقالت: الوسط الفني بالنسبالي وسط سلبي جدا لازم احارب علشان اشتغل فيه أو اعمل مسلسل أو اي عمل فني.

ووجهت شكر لدكتور اشرف ذكي قائلة: بشكر د. أشرف ذكي ونقابة المهن التمثيلية لأنه رجع ناس وفنانين كتير يشتغلوا واداهم فرص ورجع لهم الثقة بنفسهم.

منة جلال تتحدث عن سبب قلت أعمالها الفنية

أما عن سبب قلة أعمالها الفنية: يمكن دي غلطتي لأني بقى عندي أولويات وطفل وبقيت مسخرة حياتي كلها لابني، والجواز والحب عطلني لأنك بتفضلي دا عن الشغل.