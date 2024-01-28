نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انهيار وبكاء منه جلال على فقدان والدها وقت عرض مسرحية "شفيقة المصرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانه منه جلال عن حزنها لوفاة والدها من خلال برنامج “ضبهة ومفتاح “ تقديم تينا نصر يعرض كل جمعه وسبت من كل اسبوع علي شاشه قناة هي وقالت: ”وقت عرض مسرحية “شفيقة المصرية” عرفت خبر وفاة ابويا بمرض السرطان في مراحله الاخيرة واول ما دخل المستشفى حسيت ان مش هيخرج منها وهو مات في المانيا ومش عارفة قدرت اطلع علي المسرح ازاي لكن راعيت ظروف الناس في المسرحية وماقدرتش اخذلهم”.

منة جلال تتحدث عن والدها الراحل

وأضافت: السند والظهر اتكسروا وقت ما فقدت ابويا مشاعر واحاسيس حزن اول مرة احسها ومشكلة كبيرة جدا ماقدرتش اتخطاها مهما كانت الام موجودة ورغم حبي الكبير لامي لكن ابويا غير كنت بروحله وقت اي مشكلة تحصلي..

برنامج “ ضبه ومفتاح " تقديم تينا نصر علي شاشة قناة هي يوم الجمعه والسبت وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن والاطباء النفسيين ويناقش تأثير الخريطة الفلكية علي الانسان

