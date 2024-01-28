نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تعاني من مشاكل كبيرة في معدتها والقولون".. تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية سهير جودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصحت الإعلامية مفيدة شيحة عن آخر المستجدات في الحالة الصحية للإعلامية سهير جودة بعد تعرضها لحادث صحي مؤخرًا، ما أدى إلى غيابها عن برنامج "الستات".

وطمانت مفيدة شيحة خلال حلقة اليوم من البرنامج جمهور ومحبين الإعلامية سهير جودة، قائلة: "بطمنكم على زمليتي وصديقتي العزيزة سهير جودة، هي حاليا بتتعافى من وعكة صحية لأن الفترة اللي فاتت الضغط كان عامل لها مشاكل كبيرة في معدتها والقولون".

وتابعت حديثها قائلة: "وهي واخدة راحة لمدة أسبوع وعلى وعد أنها تكون معانا ونشوفها في القريب العاجل.. ولكل محبيها ولكل الناس اللي بيسألوا عليها كل يوم هنطمنكم عليها لحد ما تكون قادرة تعمل لنا اتصال وتحاول تطمنكم بنفسها عليها".

ويذكر ان وجهت الإعلامية سهير جودة رسالة شكر لمحبيها ولكل من سئل عنها خلال فترة غيابها عن برنامجها قائلة: " الأصحاب نعمة ورزق من عند ربنا، والناس اللي بتحبك أحلى ثروة في الدنيا، حبهم ودعائهم، وفي عز الألم بكون سعيدة لما أعرف مين سأل عليا".