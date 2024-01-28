نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات ميادة الحناوي ببرنامج "أحلام ألف ليلة وليلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت الفنانة ميادة الحناوي أن تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها ببرنامج أحلام ألف ليلة وليلة، والتي تقدمه الفنانة الإماراتية أحلام.

وكشفت ميادة الحناوي، عن الأصوات المقربة لقلبها، وتفاصيل بدايتها مع الموسيقار بليغ حمدي، وغيرها من الأمور

ميادة الحناوي تكشف عن الأصوات المقربة إليها

وقالت:" كتير بيغنوا الخطوط الحلبية، وبيعجبني دلوقتي محمد خيري وأستاذ صفوان العابد".

وأضافت:" بليغ حمدي غير مجرى حياتي كله، وشافني الأستاذ بليغ ولكن مكنش يعرف إني مطربة، وجه سوريا قعد 6 سنوات بعد ما سمعني، وهو الذي اكتشف موهبتي".

ميادة الحناوي:محمد الموجي أعطاني أصعب الأغاني وغنيت للسنباطي ساعة زمن

وتابعت: "كمان الموسيقار محمد الموجي أعطاني أصعب الأغاني، وكنا بنعمل بروفات مكثفة، وعملنا الحب اللي كان وفاتت سنة".



وقالت:" أنا في البروفا قالي هسمعك حبينا واتحبينا كلمات عبد الرحيم منصور، وجه دمشق ولما سمعت الأغنية عجبتني وسجلتها، وغنيت للسنباطي ساعة زمن، وأشواق. عبد الحميد منصور".



معلومات عن ميادة الحناوي

ميادة الحناوي هي مغنية سورية ولدت في مدينة حلب، لقبت بمطربة الجيل وصنفت في الصف الأول بين المطربات العرب حيث غنت في صغرها وأعاد اكتشافها الموسيقار محمد عبد الوهاب عندما استمع إلى صوتها في إحدى سهراته بمصيف بلودان بسوريا،



الذي كان يحرص على زيارتهِ والاستجمام فيه كل صيف ويعرف مصيف بلودان بأنه مصيف المشاهير، حيث كان عبد الوهاب صديق شخصي لوزير الدفاع السوري آنذاك عدنان دباغ، والذي كان زوجًا للفنانة ميادة الحناوي عام 1977 وخلال السهرة استمع موسيقار الأجيال لصوت ميادة وأبدى إعجابه الشديد بصوتها الجميل وتم الاتفاق أن تزور مصر لتنطلق منها فنيا، وهو ما رفضتهُ ميادة آنذاك معربة عن رفضِها لفكرة احتراف الفن.



نقطة انطلاق ميادة الحناوي في مجال الفني

اكتسبت ميادة الحناوي شهرة بعد أن صدرت أغانيها عن طريق الكاسيت وإذاعة أغاني مصورة بالفيديو عبر شاشة التلفاز، وكانت تقدم حفلاتها في الكثير من البلاد العربية برفقة فرقة



دوت الخليج بقيادة المايسترو أمين الخياط وتذاع وتعرض حفلاتها وأغانيها على كافة المحطات العربية، وكانت الألحان ترسل لها على شريط كاسيت من الملحن وكبار الملحنين العرب والمصريين وتتدرب عليها ميادة في دمشق وتسجلها



وعند إتمام الاستعدادات تسافر هي والملحن وفريق العازفين بأكمله للتسجيل باليونان حيث كان يرافقها المنتج الفنان محسن جابر وأصبحت ميادة أشهر المطربات في زمانها.