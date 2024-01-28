نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تحيي ذكرى ميلاد هشام سليم بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة إلهام شاهين على إحياء ذكرى الفنان هشام سليم بمناسبة عيد ميلاده، حيث شاركت "إلهام" جمهورها بصورة لها برفقة هشام سليم من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالصورة تعليقا قالت فيها:" الله يرحمك أخي وصديقي الغالي هشام سليم وحشتنا جمعتنا مسلسلات مثل ليالي الحلمية والسيرة العاشورية والكومي، وجمعتنا أفلام مثل عطشانة، والسجينة 67".

وأضافت:"كل أعمالك أعتز بهاوتحمل أجمل ذكريات ربنا يجعل مثواك الجنة يارب العالمين".



تعليقات الجمهور على منشور إلهام شاهين

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، ربنا يطول بعمرك، ربنا يحفظك من كل شر يارب".



مشاركة إلهام شاهين في الورقة التالتة



تشارك إلهام شاهين من خلال أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم الورقة التالتة من إخراج منى الخضري، ومن تأليف سارة شولح، ويتم تصوير العمل بفرنسا، وتدور أحداثه في أطار أكشن وتشويقي.

آخر أعمال الهام شاهين



الجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين حكاية الفريدو المأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وحقق وقت عرضًه نجاحا كبيرًا.

أبطال حكاية عمل الفريدو



وضم العمل مجموعة من النجوم أبرزهم: إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار.