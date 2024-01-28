خالد سليم: "لست نجم صف أول وتعرضت لسحب حفلاتي"

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان خالد سليم، إنه كسر حاجز النجومية بعد عام 2008 حيث قدم مسلسل مع المطربة وردة الجزائرية وتعاقد على فيلم عمليات خاصة ووقع على تقديم ٣ ألبومات غنائية مع المنتج محسن جابر.



وتابع خالد سليم خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد،:"في فترة قمة نجوميتي حصلت حاجات معينة مع الناس اللي شغالين في شركة عالم الفن مع محسن جابر، وطلبت منه أننا ننهي التعاقد ده لأن كان في ظلم من الناس اللي مسؤولة عن الدعاية بألبوم غايب عني.. ونهينا التعاقد وبعدها فكرت أعمل ألبوم لنفسي".



وأشار خالد سليم، إلى أن حظه سيء مع المنتجين والشركة الخاصة بالدعاية والماركيتنج، وألبوم أستاذ الهوى ظل ٥ سنوات لكي يطرح عبر المنصات الغنائية وفي تلك الفترة كان ممنوع من الغناء مع أي شركة بسبب تعاقده مع المنتج محسن جابر.



واستكمل خالد سليم، أنه في خلال الخمس سنوات منعوه من أن يكون نجم صف أول، معقبًا: "مقدرش أتخانق مع أحمد السقا علشان عاوز يكون اسمي قبل اسمه أو أكون أنا بطل العمل لأنه تاريخ كبير وأحمد عز نفس الحكاية.. مقدرش أعمل كده لأني أنا راجل متربي".

خالد سليم: “نسبة التربية في الوسط ٦٠٪”



واختتم خالد سليم حديثه: "نسبة التربية في الوسط الفني ٦٠ في المائة وفي ٤٠ في المائه عاوزين الحرق، وتعرضت لسحب حفلات ومهرجانات وأغاني مني زي أغنية "ناديت" لعباس إبراهيم وكانت عن طيب خاطر لأني مكانتش عاوز أغنيها.



