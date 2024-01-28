محمد علي رزق ينشر صورة برفقة هشام إسماعيل من كواليس "حدوتة منسية"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان محمد علي رزق مقطع فيديو من كواليس مسلسل “ حدوتة منسية” برفقة الفنان هشام إسماعيل عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”..

وكتب محمد علي رزق:' رجعنا للملاعب من تاني أنا والحج هشام إسماعيل".

وكان قد روج الفنان محمد علي رزق للعمل من خلال صورة من كواليس مسلسل “حدوته منسية عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق عليها قائلًا: “دكتور عمر النادي مسلسل حدوتة منسية إبتداء من يوم الجمعه 26 يناير على watch it وviumena ومن يوم السبت27 على cbc”.

قصة العمل

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، وتجسد سوسن بدر شخصية صاحبة مصنع رخام، كما تظهر متزوجة من محمود حافظ خلالالأحداث.

حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية يشارك في بطولته بجانب سوسن بدر، كل من عبير صبري، أحمد فهيم، ريم سامي، نانسي صلاح،محمود حجازي،محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، أمير صلاح الدين، أحمد صيام، هلا السعيد.

وفي سياق آخر ينتظر الفنان محمد علي رزق عرض فيلمه السينمائي الجديد "درويلة "والذي من المقرر عرضه خلال الفتره المقبله في السينمات.

وتدور أحداث فيلم «درويلة» فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه منقبل على الشاشة الفضية.

وجدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم لعل أبرزهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر،محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة وإنتاجمحمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.