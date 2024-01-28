أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ”حدوتة منسية ”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 11:27 صباحاً - بدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل " حدوتة منسية " بطولة الفنانة سوسن بدر، أمس على شاشة cbc الفضائية، لذلك نستعرض أبرز أحداث الحلقة الأولى.

خلاف أبناء سوسن بدر

بدأت أحداث الحلقة الأولى بمشاجرة أبناء سوسن بدر وخلافهم على إدارة المصنع ثم تتدخل الأم سوسن بدر لفض الاشتباك وتنهار في البكاء ابنتها ريم سامي وتذكره بموعد فرحها في الغد.

عبير صبري تبحث عن علم التاروت وغموض المستقبل

وتظهر الفنانة عبير صبري التي تجسد دور زوجة ابن سوسن بدر ضمن أحداث العمل والتي تركد وراء التاروت والبحث في علم الغيب.

أحمد فهيم يخرج من السجن ويبدأ بالبلطجة

كما يظهر أحمد فهيم الذي يخرج من السجن ويحتفل أهل الحارة به ونتوقع في الأحداث المقبلة أن له صلة في الماضي بسوسن بدر، ثم يفرض رسوم على سائقين التوكتوك ويحرض البلطجية بضرب أحد السائقين لرفضه الدفع ثم تأتي الشرطة لتحذره ولا يستمع لأى تحذير.

ليلة الحناء

وفي مشهد آخر تظهر زوجة ابن سوسن بدر التي تشعر بالألم لعدم قدرتها على الإنجاب منذ سنوات ولكن الزوج يطمأنها ويستعيد ثقتها في نفسها.

ويظهر في المشهد الأخير من الحلقة، ليلة الحناء أو ما تسمى ليلة الوداع من العزوبية وتحتفل العائلة منهم زوجات أبناء سوسن بدر مع ابنتها ريم سامى أما الرجال يشاهدون مباراة كرة قدم ويأتي العريس لمشاهدة معهم المباراة، ثم تأتي قارئة التاروت تقرأ لمل واحدة فيهم ما يختبئ لها في المستقبل وتبدأ بالأم سوسن بدر التي قالت لها عن الماضي التي تخشى منه وأنه سيعود فهربت من الحديث وكأنه خرافة، وتبشر زوجة ابنها بحملها في القريب، أما العروس قالت لها أنها اختارت زيجتها دون وعي والكارت مقلوب وستنتهي بالفشل، وقالت قارئة التاروت ل عبير صبري أن شخص بعيد عليها تصعب المنال منه وشخص قريب لا تحب العيش معه، وفي أخر لقطة بالمعهد نجد العروس ريم سامى تودع أبن سوسن بدر قائلة له إنه ا مازالت تحبه وهذا المشهد لا يوضح حقيقة الأمر هل شخص فيهما ليس ابن سوسن بدر، كل هذه الأمور ستظهر في الأحداث التالية.

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية

تعرض حلقات مسلسل “ حدوتة منسية ” على قناة cbc في الساعة الثامنة مساء وفي الساعة الثالثة صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض كل أسبوع من السبت للأربعاء.

كما يتم إعادة عرض حلقات مسلسل “ حدوتة منسية” على قناة cbc دراما، في في تمام الساعة 11 مساءً مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالتزامن على منصة "watch it".

نجوم مسلسل حدوتة منسية

يشارك في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.