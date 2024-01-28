أعمالي معك أعتز بها.. إلهام شاهين تحيي ذكرى ميلاد هشام سليم

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيت الفنانة إلهام شاهين، ذكرى ميلاد الفنان الراحل هشام سليم، إذ جمعهما عدد من الأفلام السينمائية وحرصت على الدعاء له، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

كلمات إلهام شاهين في ذكري ميلاد هشام سليم



ونشرت الهام، مجموعة صور جمعتها بالفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: "الله يرحمك أخي وصديقي الغالي هشام سليم.. وحشتنا.. جمعتنا مسلسلات مثل ليالي الحلمية.. والسيرة العاشورية.. والكومي.. وجمعتنا أفلام مثل عطشانة.. والسجينة 67.. كل أعمالي معك أعتز بها.. وتحمل أجمل ذكريات.. ربنا يجعل مثواك الجنة يارب".

اختيار إلهام شاهين رئيسًا شرفيًا لمهرجان "تري كور"

وفي سياق آخر، اختارت إدارة مهرجان "ترى كور" الفرنسى للأفلام القصيرة جدًا، الفنانة الكبيرة إلهام شاهين رئيسًا شرفيًا للدورة الـ26، التي ستعقد في مصر، خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل، وتستمر لمدة 10 أيام، وتتضمن عروض المسابقة الدولية ومسابقة «VS» فيلم، وعددًا من الندوات والورش السينمائية الخاصة بالأفلام القصيرة جدًا التى لا تزيد مدتها عن الـ 4 دقائق.



وأعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بهذا الاختيار، وأكدت في بيان صحفي لها أن المهرجان نجح خلال الفترة الأخيرة فى تثبيت أقدامه بمصر، وأن الأفلام القصيرة جدًا تشكل الحاضر الذي نعيشه على وسائل التواصل الاجتماعي والتي أصبحت أفلامه جزءًا من يومنا وتحقق انتشارًا عالميًا،وقالت إن المهرجان يتميز كونه الأول من نوعه الذى يجمع فى مسابقاته بين السينمائيين المحترفين والهواة، لافتة إلى أن الشرط الوحيد للمشاركة هو جودة العمل.