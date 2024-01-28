انت الأن تتابع خبر إكس يلغي البحث عن صور اباحية لتايلور سويفت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف موقع "ذا فيرج" أن منصة "إكس" ألغت مؤقتا البحث عن صور المغنية الأمريكية تايلور سويفت، وذلك بعد أن أطلق البيت الأبيض تحذيرا من صور إباحية مفبركة انتشرت للنجمة عبر وسائل التواصل.



وذكر الموقع أنه في الوقت الحالي إذا بحثت عن "Taylor Swift" أو "Taylor Swift AI" على "X" ستظهر رسالة تفيد بأن "خطأ ما حدث ".



وأفاد "ذا فيرج" بأن منصة"X" نشرت بيانا بعد يوم تقريبا من ظهور الصور قائلة إنها "تزيل جميع الصور المحددة بشكل نشط" وتتخذ إجراءات ضد الحسابات التي تنشرها.



وذكرت التقارير أن تايلور سويفت تدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد المواقع التي تنشر الصور.



ووصف ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، في مقابلة مع NBC Nightly News التزييف العميق بأنه "مثير للقلق ورهيب".



وقال إنه يعتقد أن شركات الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى التحرك بسرعة لوضع حواجز حماية أفضل.



ويشير "ذا فيرج" إلى أنه رغم تعليق البحث على منصة إكس، إلا أن بعض النتائج ما زالت تظهر للمستخدمين إذا ما حاولوا العثور عليها بالتلاعب ببعض الأحرف في خانة البحث أو إضافة علامات الاقتباس.



وانتشرت الصور الإباحية المفبركة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي لسويفت على نطاق واسع، وحذر الكثيرون من استخدامات هذه التكنولوجيا والحاجة الملحة إلى تشريعها.



هذا وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن شركات التواصل الاجتماعي "لها دور مهم تلعبه في تطبيق قواعدها الخاصة" لمنع انتشار مثل هذه المعلومات المضللة.



وأضافت "هذا أمر مقلق للغاية، لذا سنفعل ما في وسعنا للتعامل مع هذه القضية"، موضحة أنه يتعين على الكونغرس اتخاذ إجراء تشريعي بشأن هذه القضية.



وفي تصريحات إضافية لشبكة "إيه بي سي نيوز" قالت جان بيير إنه يتعين على الكونغرس "اتخاذ إجراء تشريعي".



وصرحت "بينما تتخذ شركات وسائل التواصل الاجتماعي قراراتها المستقلة بشأن إدارة المحتوى، نعتقد أن لديها دورا مهما تلعبه في إنفاذ قواعدها الخاصة لمنع انتشار المعلومات المضللة والصور الحميمة لأشخاص حقيقيين دون الحصول على موافقة".



وسلطت جان بيير الضوء على بعض الإجراءات التي اتخذتها الإدارة مؤخرا بشأن هذه القضايا بما في ذلك إطلاق فريق عمل لمعالجة التحرش والإساءة عبر الإنترنت وإطلاق وزارة العدل أول خط مساعدة وطني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للناجين من الاعتداء