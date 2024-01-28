انت الأن تتابع خبر نجمة نساء حائرات تستقبل طفلتها الأولى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقبلت الممثلة التركية سونغول أودان، والتي عرفت عربيًا باسم "نور"، بطفلتها الأولى بعمر الـ44، وذلك بعد 3 سنوات على زواجها من رجل الأعمال أرمان بيشيكجي.



وبعد انتشار شائعات تفيد إنجاب نجمة مسلسل "نساء حائرات" توأم، كشفت تقارير اعلامية تركية، أن سونغول رزقت بطفلة وأطلقت عليها اسم "سونا لارين"، إذ يعني الشق الأول منه باللغة التركية الحلم. فيما الشق الثاني يعني في اللغة التركية زهرة البرتقال أو عرين الاسد أو المنزل .



وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بالأخبار لاسيما أنها التجربة الأولى لها في عالم الأمومة.



ويُشار إلى أن سونغول حرصت على مشاركة متابعيها لمحات من مراحل حملها، إذ وثَّقت أدق التفاصيل المميزة، كان آخرها صورة لها بفستان أسود مميَّز لحضور العرض الأول لفيلم "أتاتورك 2".



وكانت سونغول قد احتفلت بزفافها عام 2020 من رجل الأعمال التركي أرمان بيشيكجي في ظل جائحة كورونا، واقتصر حفلها على عدد قليل جدا من الأشخاص، بينهم نجمات منهن هازال كايا، إسراء بيزين، وإسراء أوغلو التي شهدت على عقد قران سونغول وأرمان.



ويأتي زفاف سونغول وأرمان بعد ارتباطهما بعلاقة عاطفية استمرت 4 سنوات، وكانت سونغول ترفض فيها الزواج مبررةً ذلك بأنه منظومة فاشلة، داعيةً المحبين والعشاق لعدم الارتباط؛ لأن ذلك سيدمر حبهم، مؤكدةً أن تلك هي قناعاتها الشخصية، إذ إنها لا ترى أن الزواج يجلب السعادة كما يقولون .