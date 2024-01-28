انت الأن تتابع خبر شيماء سيف تعلق على حذف صور زوجها وحظره والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفت الفنانة المصرية شيماء سيف، الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر، مؤكدة إن كارتر هو حب عمرها الحقيقي الذي يستحيل أن يتكرر .

وقالت شيماء، أنها تتمنى من الله أن يديم وجوده بحياتها ولا يحرمها منه. وأضافت أنه موجود لوحده في خانة الحب، وغلطت كثيراً عندما نقلت علاقتهما إلى وسائل التواصل الاجتماعي وجعلتها متداولة لدى الجميع، وأصلحت هذا الخطأ بحذف صورهما وحظره من حساباتها.



وتابعت خلال ظهورها في برنامج" عندي سؤال": الناس فاهمين إننا اتطلقنا.. هما أحرار وأنا خرجت نفسي وبيتي من غلطي الكبير دا.



وأشارت الفنانة إلى أن سر نجاح علاقتهما هو علاقة الصداقة المتينة التي تجمعهما، إضافة إلى تفهمهما وعدم فرض سيطرتهما على بعضهما البعض، وقالت: هو سي السيد الحنين اللي بناقشني وبياخد رأيي وبينصحني وبيفهمني.



وأكدت شيماء أن وجود زوجها بحياتها، عوض لها فقدها لوالدها في مرحلة الطفولة، وهو بدوره يناديها بـ"ابنتي"، وتكون بقمة السعادة عند سماعها هذه الكلمة، كما أنها تتعامل معه في أغلب الأوقات كوالدها، قائلة: بتدلع عليه بشكل سخيف.



وأوضحت شيماء أنها ستعيش قريباً تجربة الأمومة ولا تفكر بجنس المولود أبداً، وفي حال حدث الإنفصال بينها وبين زوجها فلن تكرر تجربة الزواج أبداً.



وأبدت شيماء خلال اللقاء رغبتها الكبيرة بإعطاء والدها فرصة جديدة للصلح والمسامحة خاصة بعدما أقنعها زوجها كارتر بذلك حتى لا تشعر بالندم لاحقاً.



ووصفت وفاة جدتها بـ"ضرب النار الأول" الذي جعلها تخاف الموت والفقد، وشكل لديها عقدة خسارة الأشخاص المقربين منها.



كما بينت أن ابتعاد والدتها عنها في طفولتها وفرارها منها عندما تذهب للعمل، كون لديها عقدة الخوف من تخلي الأشخاص عنها، قائلة: كانت لما تمشي تعطيني نقود لاشتري حلويات وارجع ألاقيها ماشية.. كنت بزعل جداً ودا خلاني أنا الطرف اللي بسيب العلاقات الأول .