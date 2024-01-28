نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. إحياء ذكرى رحيل الشاعر سيد حجاب بمسرح الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن خطة الثقافة المصرية للاحتفاء برموز الكلمة والنغم تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ذكرى رحيل الشاعر الكبير سيد حجاب خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر في الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 28 يناير على مسرح الجمهورية.

إحياء ذكرى الشاعر سيد حجاب

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات الشهيرة للراحل سيد حجاب منها بوابة الحلواني، حبيبتي من ضفايرها، أرابيسك وغيرها إلى جانب عدد من اعمال الموسيقى العربية منها الطير المسافر ، مش كفاية، عنابي، شباكنا ستايره حرير، وأداء كل من: محمود عبد الحميد، ابراهيم راشد، عصام محمود، تامر عبد النبى، عبير امين، ريم حمدى، آيه عبد الله، زينب بركات.

نبذة عن الشاعر سيد حجاب

يشار أن سيد حجاب يعد أحد أعمدة الشعر العامي المصري، ولد عام 1940 في محافظة الدقهلية وهو الشقيق الأكبر للمخرج والشاعر شوقي حجاب.

كما ورث موهبة الكتابة عن والده وتعاون مع كبار الملحنين كما تغنى بكلماته أشهر المطربين وعرف بكتابة الأشعار الغنائية لتترات عدد ضخم من الأعمال الدرامية التليفزيونية أبرزها:" ليالى الحلمية، المال والبنون ،بوابة الحلوانى،الوسية "، وبرع فى الكتابة للأطفال.

كما كتب أيضًا أغنيات لأفلام مصرية ووضع كلمات بعض من أوبريتات المناسبات الوطنية، نال العديد من الجوائز منها جائزة كفافيس الدولية عام 2005 وجائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام 2012، رحل عن عالمنا فى يناير 2017 تاركا ارثًا فنيًا خالدًا.