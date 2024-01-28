نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... ميرهان حسين تتصدر تريند "جوجل" بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ميرهان حسين،تريند مؤشر البحث "جوجل " في السعودية وذلك بعد ردها على أخبارها العاطفية وإهتمام جمهورها بعد خروج العديد من الشائعات والأقاويل حول ارتباط خطيبها السابق بالنجمة شيرين عبد الوهاب.

تفاصيل تصريحات ميرهان حسين

وأجابت ميرهان حسين على سؤال صريح حول شعورها بعد ارتباط خطيبها بشيرين عبد الوهاب، قائلة: "معرفش مين حبيب مين؟ ومعرفش مين بيعمل إيه؟ أنا هاتكلم عن نفسي، أنا كان بقالي سنة مخطوبة وكان الفرح المفروض في فبراير ومحصلش نصيب، أنا تمام وده نصيب ومفيش حق عايزة أخده خالص، وأؤمن إن الطيبين للطيبات وكل شيء في الدنيا نصيب ومش شرط حاجة أكون عايزاها في وقت معين تكون هي الصح ليّا و"عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم".

آخر أعمال ميرهان حسين



يذكر أن ميرهان حسين، تنتظر حاليًا عرض مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة وتقدم دور محامية، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.

ومسلسل "الذنب" بطولة هاني سلامة، درة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.