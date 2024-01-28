الليلة.. بدء عرض مسلسل "بين السطور" على شاشة on

القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق عرض أولى حلقات مسلسل "بين السطور" بطولة النجمة صبا مبارك والفنان أحمد فهمي، اليوم الأحد الموافق 28 من شهر يناير الجاري، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا واسعًا.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور

يعرض مسلسل "بين السطور" بطولة أحمد فهمي وصبا مبارك اليوم على شاشة قناة ON الفضائية في الساعة الثامنة مساء.



كما يعرض المسلسل على قناة MBC1 اليوم الأحد في الساعة الرابعة مساء، إضافة إلى عرض حلقات مسلسل بين السطور عبر منصة watch it ومنصة شاهد Shahid.

نجوم مسلسل بين السطور

ويشارك في بطولة مسلسل بين السطور ، كل من: أحمد فهمى، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

أحداث مسلسل بين السطور

وتدور أحداث مسلسل بين السطور حول “هند سالم” الشخصية التي تجسدها صبا مبارك، تلعب دور الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة.