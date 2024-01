انت الأن تتابع خبر وفاة منتج مسلسل عائلة سيمبسون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفي منتج مسلسل الرسوم المتحركة الأمريكي "عائلة سيمبسون" جون بوش، عن عمر يناهز 69 عاما متأثرا بمرض السرطان، بحسبما نقلت مجلة "هوليوود ريبورتر" نقلا عن صديقه كيفن بانرمان.



وتوفي بوش في 23 نوفمبر 2023 بمركز "سيدارز سيناي الطبي" في لوس أنجلوس بسبب سرطان الغدد الليمفاوية في الخلايا الجذعية الدماغية.



ولم يتم الإبلاغ عن وفاة منتج عائلة سمبسون من قبل، ومن المقرر إقامة حفل تأبين ظهر يوم الأحد في لوس أنجلوس.



وفي عام 2001 حصل بوش على جائزة "إيمي" عن عمله في مسلسل The Simpsons.



ووفقا للمجلة، عمل بوش بالإضافة إلى "عائلة سيمبسون"، في مسلسلات الرسوم المتحركة "King of the Hill"، و"Family Guy"، و"Scooby-Doo"، و"X-Men: Evolution" والعديد من المسلسلات الأخرى .