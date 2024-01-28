انت الأن تتابع خبر بنات ألفة .. في القائمة النهائية للأفلام المرشحة للأوسكار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، في حفل عبر الإنترنت قدمه الممثلان زازي بيتز وجاك كويد، عن المرشحين لجوائز الأوسكار في دورتها الـ96.



وقدمت الأكاديمية قائمتها النهائية للأفلام المرشحة لنيل جوائز الأوسكار لهذا العام، والتي تضمنت الفيلم التونسي "بنات ألفة"، للمخرجة كوثر بن هنية .

ويتنافس الفيلم مع أربعة أفلام أخرى ضمن فئة أفضل فيلم وثائقي طويل. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح فيلم للمخرجة كوثر بن هنية لجوائز الأوسكار، حيث كان الترشيح الأول بفيلم "الرجل الذي باع ظهره" في النسخة الـ93 عام 2021، والذي يروي معاناة مهاجر سوري منذ خروجه من بلده إلى لبنان أملا في السفر من هناك إلى أوروبا، حيث تعيش حبيبته، ما دفعه إلى قبول صفقة حولت ظهره إلى لوحة فنية يرسمها أحد أشهر الفنانين المعاصرين، وبالتالي "باع ظهره"، ليدرك أن الأمر يتعدى ذلك إلى فقدانه حريته وشخصيته ومعتقداته .