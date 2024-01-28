انت الأن تتابع خبر غزل ورومانسية أصالة وزوجها حديث السوشال ميديا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضجت وسائل التواصل الإجتماعي، بالغزل والرسائل الرومانسية المتبادلة بين الفنانة السورية أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، حيث أبدى الجمهور إعجابهم بالعلاقة العاطفية القوية التي تجمع الثنائي.



والتفاصيل، أثنى الشاعر فائق حسن على أغنية زوجته الفنانة أصالة الجديدة "صندوق"، التي طرحتها منذ أيام، وتبادل الغزل معها.



وكتبت أصالة تعليقاً عبر حسابها الرسمي، عن أغنيتها الجديدة "صندوق"، قالت فيه: "نقّيت هالأغنية كهديّه لروحي اللي بحاول بشتّى الطرق داريها وطبطب عليها مشان توصلكم متل مابدي ياها تكون تعين وتفرّح وتطبطب.. سوريا بصوتي موجوده بلغتي باقيه مازاحت، وهالأغنية من كتر ما حبيتها غنّيتها مرات ومرات ومن استوديوهات ببلاد مختلفة وكلّ مرّة كنت عم غنّيها بطريقة ولمّا سألت حالي على شو بصوتي عم دوّر عرفت بدّي يكون مجروح بس فيه كتير أمل مافيه يأس قد مافيه صبر مو مخذول من ناس قدّ ماكتار أنصفوه فيه طفوله قدّ مافيه نضج وبكلّ هالمشاعر غنّيت صندوق".



وبدوره علق فائق حسن على منشور أصالة قائلاً: "صندوق اغنية بملامح وطن صوتك فيها خلطة من شجن وحنين اثرت الاغنية فيه مع الناس ونزلت دموع حنين وفرح وحب رغم اني سمعتها وانتي تغنيها اكثر من مره بكل مكان سافرنا كنتي تغنيها بطريقة غييير... تصحي من النوم مكتشفه اسلوب جديد وتعيديها اصريتي على ان تقدميها بهذا الشكل بالرغم من خوف المقربين من التجديد بالاداء لكن صوتك وروحك واحساسك وصل واثر فخور فيك رائعة بكل تفاصيلك.. جوزتي".



وردت أصالة على تعليق زوجها فائق، قائلة: "لأنّي معك لقيت نفسي متل ماكنت بتمنّاها صرت بعرف إنّي رح لاقي كلّ خيالي بصوتي وروح معه لآفاق بعيده أكتشفه من جديد ياجوزي ياشريك العمر الحلو" .