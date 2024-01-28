نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأنفوشي للموسيقى العربية بإحتفالات عيد الشرطة بمسرح 23 يوليو بالمحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح 23 يوليو بمحافظة الغربية مساء أمس السبت، ليلة فنية جديدة، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للاحتفال بعيد الشرطة تزامنًا مع مرور عامين على افتتاح المسرح .

عرض فيلم تسجيلي عن رجال الشرطة في مواجهة العمليات الإرهابي

بدأت الفعاليات بعزف للسلام الجمهوري، فيما عرض فيلم تسجيلي عن الدور الكبير الذي تؤديه وزارة الداخلية في حفظ أمن المواطن، والتضحيات التي قدمها رجال الشرطة في مواجهة العمليات الإرهابية، فيما تابع جمهور مسرح ٢٣ يوليو فيلما قصيرا عن أبرز الأنشطة والفعاليات التي قدمها المسرح على مدار عامين منذ تجديده وافتتاحه رسميا يوم 24 يناير 2022.

فرقة الأنفوشي على مسرح 23 يوليو

بينما قدمت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت البسيوني عرض فنى منوعا من الأغاني الوطنية والحماسية، من بينها:“ بالأحضان، فيها حاجة حلوة، صورة، الشوق الشوق، بنت أكابر، ياحودة، إن راح منك ياعين، إمتى الزمان، بهية ”.

تكريمات لفنانى ومثقفى محافظة الغربية

وتقديرًا من مسرح ٢٣يوليو للمهتمين بالشأن الثقافىذي قدم "وائل شاهين "مدير مسرح ٢٣يوليو العديد من التكريمات لفنانى ومثقفى محافظة الغربية وكان على رأسهم الفنان القدير عبده سرور،والمخرج المسرحي السيد الحسيني، والفنان هيثم مدحت بسيونى، والاعلامي، هيثم زهرة، بينما تم منح عدد من موظفي المسرح شهادات تقدير لدورهم البارز في إقامة الفعاليات على مدار عامين متتالين.

فقرة شعرية

هذا وقد اختتمت الليلة الفنية بفقرة شعرية بعنوان "هنا المحلة" قدمها عدد من فناني وشعراء المحلة، تأليف وإخراج الشاعر حسين راشد، ألحان وغناء د. بهاء الطنباري، والفنان حسام الشريف.