انت الأن تتابع خبر بطولة أحمد السقا.. مواعيد عرض مسلسل جولة أخيرة وكم عدد حلقاته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم مسلسل جولة أخيرة محرك البحث جوجل بعد عرض أول حلقتين من المسلسل عبر منصة Amazon Prime، حيث يعد المسلسل أول بطولة للفنان أحمد السقا على المنصات الرقمية، واستطاع جذب قاعدة واسعة من الجمهور منذ عرض أولى حلقاته.

مسلسل جولة أخيرة

بدأ عرض مسلسل جولة أخيرة على منصة Amazon Prime الرقمية، منذ يوم الخميس الماضي الموافق 25 يناير، ويتناول المسلسل قصة درامية اجتماعية، وتدور الأحداث حول يحيى “أحمد السقا“، وهو طبيب ولكنه يحلم بممارسة رياضة MMA القتالية، وهو ما يجعله يدخل في عدد من التحديات.

مواعيد عرض مسلسل جولة أخيرة

ويعرض مسلسل أحمد السقا الجديد بواقع حلقتين كل أسبوع وبالتحديد يوم الخميس على منصة Amazon Prime، حيث تم بالفعل عرض أول حلقتين من المسلسل يوم الخميس الماضي.

كم عدد حلقات مسلسل جولة أخيرة؟

يتكون المسلسل من 9 حلقات ويعرض حلقتين منه كل خميس، وبدأ عرض حلقات المسلسل يوم الخميس 25 يناير ومن المقرر انتهاء عرض المسلسل يوم 15 فبراير 2024.

أبطال مسلسل جولة أخيرة