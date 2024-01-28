انت الأن تتابع خبر أول تعليق من ميرهان حسين على خطف شيرين عبد الوهاب خطيبها بالفيديو .. “فرحي كان الشهر اللي جاي” والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لأول مرة في حوار صحفي تعلق ميرهان حسين على خبر ارتباط الفنانة شيرين عبد الوهاب بخطيبها السابق تامر سليم طبيب النساء الشهير، التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت عناوين الصحف والبرامج الإعلامية.

أول تعليق من ميرهان حسين بعد ارتباط شيرين عبد الوهاب بخطيبها السابق

كشفت ميرهان حسين : ” انا كان بقالي سنة مخطوبة ومحدش كان يعرف من الجمهور لأن بحب أخبارى الشخصية احتفظ بيها لكن زملائي في الوسط الفني كانوا عارفين وكان الفرح المفروض في فبراير ومحصلش نصيب، وأؤمن إن الطيبين للطيبات وكل شيء في الدنيا نصيب ومش شرط حاجة أكون عايزاها في وقت معين تكون هي الصح ليّا و”عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم” ، مضيفة: “أنا لم أكن بداخلي أي مشاعر انتقامية تجاه أي أشخاص، ولا أهتم بالأنباء التي ترددت على ألسنة البعض مؤخرًا، لأن علاقتها بهذا الشخص قد انتهت بالفعل، وحياته الشخصية ليست من شأنها”.

تعليق والدة ميرهان حسين على فسخ خطبتها وارتباط خطيبها السابق بشيرين عبد الوهاب

كشفت ميرهان عن رد فعل والدتها قائلة: “لا والله والدتي معملتش حاجة، انبسطت وقالت الحمد لله تستاهلي الأحسن، وكفاية مش هقول أكتر من كده”.

قصة حب بين شيرين عبد الوهاب وتامر سليم