انت الأن تتابع خبر رامي صبري يحتفل بعقد قران شقيقته.. صورة طبق الأصل منه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعيش المطرب رامي صبري لحظات سعيدة هذه الفترة، حيث احتفل مؤخرا بعقد قران شقيقته في جو عائلي وسط الأهل والأصدقاء وهو ما وضح من الصور المتداولة عن حفل الزفاف.

رامي صبري يحتفل بقد قران شقيقته

في إطار حرص رامي صبري على مشاركة جمهوره لحظاته السعيد، قام صبري بنشر فيديوهات من عقد القران عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram، والتي أظهرت مدى سعادة أسرة رامي بالحدث السعيد.

زفاف شقيقة رامي صبري

أظهرت الصور التي نشرها صبري، عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram، مدى التشابه بينه وبين شقيقته، كما أوضحت أن رامي كان وكيل العروس في عقد القران.

أعمال رامي صبري