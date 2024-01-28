انت الأن تتابع خبر صفاء سلطان: أرفض وصفي بالفنانة الأردنية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الفنانة صفاء سلطان، أن تفضل وصفها بالفنانة السورية، وترفض القول أنها أردنية بسبب فضل سوريا حكومة وشعبًا وفنًا عليها، على حد تعبيرها.



وقالت صفاء، خلال ظهورها في برنامج بلا تصنيف الذي يبث على قناة روتانا موسيقى وتابعته السوسنة، أنها تعتز بكونها تحمل الجنسية الأردنية لأن والدها أردني ووالدتها سورية، ولكن فنيًا هي سورية، وتطرقت الى حادثة حصلت معها في إحدى حفلات التكريم حيث رفضت تسلم جائزتها إلا عندما تم مناداتها بالفنانة السورية.



وأضافت صفاء، أن الدراما الأردنية تحتضر، قائلة : الدراما الأردنية بتنازع والممثل البدوي مشهور أكثر من الممثل المودرن، بالرغم من وجود أعمال أردنية حديثة"، على حد قولها .