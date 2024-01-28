نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براد بيت يواصل العمل على تصوير مشاهد أحدث أفلامه عن سباقات فورمولا 1 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل النجم براد بيت تصوير مشاهد فيلمه الجديد Apex الذي تدور احداثه حول عالم سباقات الفورمولا 1، ويعود من خلاله براد بيت للأفلام الدرامية التي تتعلق بمجال الرياضة.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم، ظهر بها براد بيت إلى جانب مخرج الفيلم، النجم خافيير بارديم.

فيلم Wolfs

وعاد الثنائي براد بت وجورج كلوني لتصوير مشاهد أحدث عمل سينمائي يشهد تعاون بينهما، وهو فيلم جديد يطرح بعنوان Wolfs.

ونقل صحيفة ديلي ميل، لقطات جديدة من موقع تصوير مشاهد الفيلم، في مدينة لوس أنجلوس، ليستمر إرث التعاون بعيد الأمد بين الصديقين البارزين في عالم سينما هوليوود.

عودة للعمل بعد تصريحات شائكة

وعودة كلوني لتصوير مشاهد فيلم Wolfs، بعد ما أدلى به من تصريحات، اختص بها النجوم الكبار جوني ديب ومارك ويلبرج.

وكان قد أدلى النجم جورج كلوني للمرة الأولى بتصريحات بشأن رفض الثنائي مارك ويلبرج وجوني ديب، الانضمام لأبطال فيلمه الناجح "أوشنتز إيلفن".

هذا الفيلم الذي طرحت منه سلسلة مكونة من ثلاث أجزاء، احتفل كلوني مع المخرج ستيفن سودبربريف بذكرى طرحه ضمن فعاليات مهرجان TCM Classic Film Festival السينمائي الدولي.

وصرح كلوني في حوار اجراه مع مراسل مجلة "انترتيمنت ويكلي بالمهرجان، أنه يعتقد ان الثنائي ندما على الأمر لعدم انضمامها للفيلم بعد نجاحه الكبير.

تعاون جديد بين بيت وكلوني

والثنائي براد بيت وجورج كلوني، عرفوا من ضمن أبرز الصداقات في عالم سينما هوليوود، كما سبق لهم الاجتماع في بطولة مجموعة مميزة من الاعمال السينمائية كان أشهرها سلسلة أفلام Ocean's Eleven.

هذه السلسلة المكونة من ثلاث أجزاء، شارك في بطولتها بجانب جورج كلوني وبراد بيت، نجوم كبار كان منهم جوليا روبرتس، ومات ديمون، وأندي جارسيا وبيرني ماك، وكيسي أفليك.