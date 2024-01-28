نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاشة عرض وبنارات استعدادًا للوقفة الاحتجاجية بالمهن الموسيقية ⁩ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى القائمين في نقابة المهن الموسيقية، على تنظيم واقفة لأعضاء المجلس احتجاجيه داخل النقابة لرفض استقالة النقيب مصطفي كامل، الذي أعلن عنها مؤخرًا وأسند مهامه إلى الفنان حلمي عبدالباقي، حيث تم تجهيز النقابه بشاشة عرض، وبنارات.

أبرز الحاضرين

وجاء على رأس الحاضرين من أعضاء المجلس الفنان محمود العيسوي، وحمادة أبو اليزيد، ومنصور هندي.

تفاصيل الاجتماع

وعقد مؤخرًا أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية اجتماع هام يرفضون فيه استقالة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بعدما أعلن مؤخراً على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك تفويض منصبه كنقيب للفنان حلمى عبد الباقي وكيل أول النقابة.

وقال المستشار الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية في بيان صحفى بعد اجتماع أعضاء مجلس النقابة: نرفض جميعاً استقالة الفنان مصطفى كامل، ونطالب برجوعه عن هذا القرار لاستكمال مسيرته والنهوض بالنقابة، التي أصبحت في عهدك كيان كبير ورمز للفن بعد الإنجازات الكبيرة التي قدمتها من خدمات علاجية وزيادة المعاشات وغيرها.

وأَضاف البيان كلنا كأعضاء مجلس إدارة النقابة ممتعنين عن قرار استقالتك من المجلس ولم نستيطع الاستغناء عنك لحظة، وجميع العاملين والموظفين في النقابة في ضهرك وتحت رايتك، ونوعدك بالتلاشى عن كل السلبيات خلال الفترة المقبلة، واحنا إيد واحدة وتنفيذ كل شيء بحرفية.

حلمي عبد الباقي

وقال الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية كل الناس والجمعية العمومية من أصغر إلى أكبر شخص بيحبك ومحتاج إليك، وشاهدنا مظاهرة حب من الأقاليم ووسائل التواصل الاجتماعى في دعمك.