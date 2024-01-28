فن ومشاهير

شاشة عرض وبنارات استعدادًا للوقفة الاحتجاجية بالمهن الموسيقية ⁩

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاشة عرض وبنارات استعدادًا للوقفة الاحتجاجية بالمهن الموسيقية ⁩ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى القائمين في نقابة المهن الموسيقية، على تنظيم واقفة لأعضاء المجلس احتجاجيه داخل النقابة لرفض استقالة النقيب مصطفي كامل، الذي أعلن عنها مؤخرًا وأسند مهامه إلى الفنان حلمي عبدالباقي، حيث تم تجهيز النقابه بشاشة عرض، وبنارات.

 

535983dd6f.jpg
a6590c9905.jpg

أبرز الحاضرين

 

وجاء على رأس الحاضرين من أعضاء المجلس الفنان محمود العيسوي، وحمادة أبو اليزيد، ومنصور هندي.

 

تفاصيل الاجتماع 

 

وعقد مؤخرًا أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية اجتماع هام يرفضون فيه استقالة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بعدما أعلن مؤخراً على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك تفويض منصبه كنقيب للفنان حلمى عبد الباقي وكيل أول النقابة.

 

وقال المستشار الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية في بيان صحفى بعد اجتماع أعضاء مجلس النقابة: نرفض جميعاً استقالة الفنان مصطفى كامل، ونطالب برجوعه عن هذا القرار لاستكمال مسيرته والنهوض بالنقابة، التي أصبحت في عهدك كيان كبير ورمز للفن بعد الإنجازات الكبيرة التي قدمتها من خدمات علاجية وزيادة المعاشات وغيرها.

 

وأَضاف البيان كلنا كأعضاء مجلس إدارة النقابة ممتعنين عن قرار استقالتك من المجلس ولم نستيطع الاستغناء عنك لحظة، وجميع العاملين والموظفين في النقابة في ضهرك وتحت رايتك، ونوعدك بالتلاشى عن كل السلبيات خلال الفترة المقبلة، واحنا إيد واحدة وتنفيذ كل شيء بحرفية.

daf9d9ed5b.jpg
89353708d5.jpg

 حلمي عبد الباقي

 

وقال الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية كل الناس والجمعية العمومية من أصغر إلى أكبر شخص بيحبك ومحتاج إليك، وشاهدنا مظاهرة حب من الأقاليم ووسائل التواصل الاجتماعى في دعمك.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا